HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2024 Hari Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |15:17 WIB
Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2024 Hari Ini
Link live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Vietnam di SEA V League 2024 sudah diketahui (Foto: PBVSI)
BERIKUT link live streaming Timnas Voli Indonesia vs Timnas Voli Vietnam di SEA V League 2024 hari ini. Duel itu dijadwalkan berlangsung Sabtu (24/8/2024) pukul 16.00 WIB di GOR UNY, Yogyakarta.

Sebelumnya, Timnas Voli Indonesia berhasil membuka putaran kedua SEA V League 2024 dengan manis usai melibas Timnas Voli Filipina dengan skor telak 3-0 (26-24, 25-11 dan 25-15). Duel itu berlangsung Jumat 23 Agustus 2024 malam WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia

Asisten Pelatih Indonesia, Anwar Sadat, menilai kemenangan itu didapat karena anak buahnya mmapu menerapkan strategi dengan mulus. Ia sangat puas dengan performa yang ditunjukkan.

“Saya bersyukur atas kemenangan tim. Menurut saya strategi pelatih diikuti dengan baik oleh seluruh pemain. Semua pemain hari ini bermain baik," kata Anwar dikutip dari rilis PBVSI, Sabtu (24/8/2024).

Selanjutnya, Indonesia akan bersua dengan Vietnam dalam pertandingan kedua putaran kedua SEA V League 2024. Ini akan krusial buat Dio Zulfikri dan kawan-kawan.

Sebab, di putaran pertama, Timnas Voli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Voli Putra Thailand yang keluar sebagai juara. Tentu, anak asuh Li Qiujiang tak ingin gaga juara di putaran kedua.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
