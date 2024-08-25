Hasil SEA V League 2024 Seri 2: Timnas Voli Putra Indonesia Runner Up Usai Kalah 1-3 dari Thailand

Timnas Voli Putra Indonesia jadi runner up SEA V League 2024 Seri 2 usai kalah 1-3 dari Timnas Voli Putra Thailand (Foto: PBVSI)

YOGYAKARTA – Timnas Voli Putra Indonesia takluk 1-3 dari Timnas Voli Putra Thailand di laga terakhir SEA V League 2024 Seri 2. Bermain di GOR UNY, Yogyakarta, Minggu (25/8/2024) malam WIB, Farhan Halim dan kawan-kawan takluk empat set (20-25, 24-26, 25-22, dan 28-26).

Kekalahan ini sekaligus memupus mimpi Indonesia merebut juara di putaran kedua. Sebaliknya, Thailand yang memenangi laga ini berhasil keluar sebagai juara di putaran kedua.

Jalannya Pertandingan

Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Thailand sejak awal set pertama. Sempat memimpin, namun sayangnya tim Merah Putih perlahan harus tertinggal dengan skor 11-12 dari Thailand.

Tim polesan Li Quijiang itu mencoba untuk bangkit. Namun, Thailand masih cukup gagah sehingga terus memperlebar keunggulannya dengan skor 23-20. Alhasil, Indonesia pun harus tertinggal 0-1 setelah kalah di set pertama dengan skor 20-25.

Indonesia bertekad bangkit di set kedua. Namun, Farhan Halim dan kolega masih tertekan sehingga tertinggal 10-14. Poin demi poin terus dicuri Thailand dan memperlebar keunggulannya menjadi 16-19.

Tapi, Indonesia berhasil membalikan kedudukan menjadi unggul 22-20. Mereka bahkan mampu memperlebar keunggulan menjadi 24-21. Tapi, Thailand secara mengejutkan berhasil membalikan keadaan dan menutup set kedua dengan kemenangan 26-24 yang membuat mereka unggul 2-0.