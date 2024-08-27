Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pelatih Ungkap Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Jadi Runner Up SEA V League 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |00:12 WIB
Pelatih Ungkap Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Jadi Runner Up SEA V League 2024
Timnas Voli Putra Indonesia harus puas menjadi runner up SEA V League 2024 (Foto: PBVSI)
YOGYAKARTA – Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Anwar Sadat, mengungkap penyebab anak asuhnya hanya menjadi runner up SEA V League 2024. Padahal, sebelumnya mereka adalah juara.

Indonesia gagal mencatatkan hattrick gelar juara di SEA V League 2024 setelah kalah dari Timnas Voli Putra Thailand di partai puncak putaran kedua yang berlangsung Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB di GOR UNY, Yogyakarta. Mereka kalah dengan skor 1-3 (20-25, 24-26, 25-22, 26-28).

Timnas Voli Putra Indonesia

Dengan kekalahan itu, tim asuhan Li Qiujiang itu harus puas berakhir sebagai runner up SEA V League 2024. Thailand pun memutus dominasi Tim Merah-Putih yang pada dua edisi sebelumnya menjadi juara.

Pada set pertama, Indonesia tampil buruk sehingga kalah 20-25. Namun pada set kedua sebenarnya mereka punya peluang menang setelah unggul 24-21 lebih dulu, tetapi mereka malah lengah dan akhirnya tumbang dengan skor 24-26 dari Thailand.

Pada set ketiga, Dio Zulfikri dan kolega mengamuk dan sukses merebut kemenangan dengan skor 25-22. Sayangnya, dalam poin-poin krusial pada set keempat di mana kedua tim sama kuat 24-24 hingga 26-26, Indonesia kehilangan dua poin terakhir sehingga kalah 26-28.

Anwar menyoroti penampilan Indonesia pada dua set pertama. Menurutnya, pada set kedua anak buahnya sebenarnya sudah berkembang tetapi karena kelelahan mereka bisa dikejar oleh lawan.

