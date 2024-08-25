Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Thailand di SEA V League 2024 Hari Ini: Hidup Mati Tim Merah Putih!

Link live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Thailand di SEA V League 2024 ada di artikel ini (Foto: PBVSI)

YOGYAKARTA – Link live streaming Timnas Voli Indonesia vs Timnas Voli Thailand di SEA V League 2024 ada di akhir artikel ini. Duel itu akan berlangsung Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB di GOR UNY, Yogyakarta.

Indonesia sukses meraih kemenangan atas Vietnam dalam laga kedua puatran kedua SEA V League 2024 pada Sabtu, 24 Agustus 2024 di GOR UNY, Yogyakarta. Mereka mengatasi perlawanan sengit sang lawan dengan skor 3-2 (25-22, 28-30, 22-25, 25-16, 15-13).

Pada laga lainnya, Thailand juga berhasil melanjutkan tren apik mereka di SEA V League 2024. Negeri Gajah Putih membungkam Filipina dengan skor telak 3-0 (25-18, 25-21, 25-19).

Kondisi itu membuat Indonesia dan Thailand kini sama-sama mengemas dua kemenangan dalam putaran kedua SEA V League 2024. Pada putaran pertama pekan lalu di Filipina, Thailand memuncaki klasemen dengan tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Alhasil laga terakhir putaran kedua antara Indonesia kontra Thailand menjadi pertandingan hidup dan mati. Pemenangnya dipastikan menyabet gelar juara SEA V League 2024.

Menatap laga penting itu, Boy Arnest mengungkapkan apa yang perlu diperbaiki dari permainan timnya untuk melawan Thailand dari laga sebelumnya. Menurutnya, tim asuhan Li Qiujiang perlu memperbaiki receiving dan block mereka yang kurang apik kala bersua Vietnam.