HOME SPORTS NETTING

Menang Mudah atas Wakil China di Perempatfinal Japan Open 2024, Shohibul Fikri/Daniel Marthin: Komunikasi Jadi Kunci Utama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |02:00 WIB
Menang Mudah atas Wakil China di Perempatfinal Japan Open 2024, Shohibul Fikri/Daniel Marthin: Komunikasi Jadi Kunci Utama
Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)




YOKOHAMA – Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, menyebut komunikasi dan fokus tingkat tinggi jadi kunci kemenangan mereka atas wakil China, Chen Boyang /Liu Yi di perempatfinal Japan Open 2024. Gara-gara dua hal itu, Fikri/Daniel dapat bermain baik hingga berhasil merebut tiket ke semifinal.

Ya, Fikri/Daniel tampil menawan di babak perempatfinal yang berlangsung di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Jumat 23 Agustus 2024 pagi WIB. Berkat penampilan apik itu, pasangan baru tersebut menang dua gim langsung via skor kembar 21-14 dan 21-14.

Fikri/Daniel langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dengan permainan cepat yang mereka terapkan. Hasilnya dengan mudah mereka memimpin 7-2 dan 14-7 sampai akhirnya menang dengan skor 21-14 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan anyar Indonesia itu mendapatkan perlawanan lebih ketat dari Chen/Liu. Kedua pasangan saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 10-10.



Selepas itu, barulah Fikri/Daniel bisa mendominasi lagi dan menggempur pertahanan lawan. Alhasil, mereka mampu memimpin 14-10 dan kemudian memperlebar keunggulan menjadi 19-14 hingga akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 21-14 di gim kedua.

Fikri/Daniel pun kompak menilai bahwa komunikasi mereka di lapangan sangat apik sehingga bisa fokus menjalankan strategi dengan mulus. Meski begitu, pasangan Pelatnas PBSI tersebut menganggap Chen/Liu bukanlah lawan yang mudah.

“Rasanya senang bisa menang dan lolos ke semifinal. Di lapangan tadi komunikasi dan fokus kami begitu lancar. Kami harus bisa menguasai di lapangan dan siap terus. Kami tahu mereka juga bukan lawan yang mudah. Jadi kami harus fokus terus dari awal,” kata Fikri dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (24/8/2024).

