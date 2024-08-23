LPDUK Siap Optimalkan Perkembangan Industri Olahraga di Indonesia

LEMBAGA Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI siap lebih optimal dalam perkembangan industry olahraga di Indonesia. Pasalnya, hal itu berjalan beriringan dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang telah dirancang oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur LPDUK, Ferry Yuniarto Kono, dalam Diskusi Terbatas: “Industri Olahraga, Meningkatkan Partisipasi dan Memperbesar Kontribusi,” di Jakarta, Rabu (21/8/2024). Dia menjelaskan pemerintah telah mengambil berbagai langkah dan kebijakan untuk mengembangkan industry olahraga nasional.

"Kami telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memperkuat sektor ini, termasuk fokus pada pengembangan industri olahraga yang sejalan dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). DBON memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan ekosistem olahraga yang lebih profesional, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia," kata Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengembangkan Industri Olahraga yang berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, mengintegrasikan elemen hiburan dan pariwisata dalam olahraga, atau sportainment dan sport tourism, merupakan salah satu strategi penting dalam rangka menarik minat yang lebih luas dari masyarakat sekaligus menciptakan multiplier effect sosial ekonomi yang besar.

"Sportainment dan sport tourism adalah salah satu cara kita untuk membuat olahraga lebih menarikdan menghibur. Dengan menggabungkan elemen hiburan dan pariwisata, kita tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga membuka peluang bisnis baru. Ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan membuat olahraga lebih relevan serta mengesankan dalam kehidupan sehari-hari," jelas Ferry.