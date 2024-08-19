Bahas Kerjasama Catur dan Esports dengan Putra Mahkota UEA, Ini Kata Menpora Dito

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, bersua dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Sultan Bin Khalifa Al Nahyan, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, rencana kerjasama kedua belah pihak soal pengembangan olahraga catur dan esports dibahas.

Sheikh Sultan sendiri merupakan ketua dari Asian Chess Federation (ACF) alias Federasi Catur Asia. Bersama rombongannya, dia menyambangi Menpora Dito untuk menbahas rencana kerjasama aplikasi ‘Super App’ yang dikembangkan oleh UEA.

"Super App ini ada di setiap regional dan saat ini sudah 50 ribu penggunanya di Indonesia," kata Dito dilansir dari laman resmi Kemenpora, Senin (19/8/2024).

Dito pun memuji UEA dalam upaya pengembangan Super App yang mereka lakukan itu karena mampu memadukan berbagai permainan esports, termasuk catur. Kata dia, nantinya Kemenpora bakal mengarahkan Super App itu untuk bisa berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK).

"Bagaimana dari gim-gim yang sudah ada yaitu catur, mobile legends, dan lainnya, semua bisa bermain di situ dan untuk pembinaan atlet esports," jelas Dito.