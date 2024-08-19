Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bahas Kerjasama Catur dan Esports dengan Putra Mahkota UEA, Ini Kata Menpora Dito

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:07 WIB
Bahas Kerjasama Catur dan Esports dengan Putra Mahkota UEA, Ini Kata Menpora Dito
Menpora Dito saat berdiskusi dengan Sheikh Sultan Bin Khalifa Al Nahyan (Foto: Kemenpora.go.id)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, bersua dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Sultan Bin Khalifa Al Nahyan, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, rencana kerjasama kedua belah pihak soal pengembangan olahraga catur dan esports dibahas.

Sheikh Sultan sendiri merupakan ketua dari Asian Chess Federation (ACF) alias Federasi Catur Asia. Bersama rombongannya, dia menyambangi Menpora Dito untuk menbahas rencana kerjasama aplikasi ‘Super App’ yang dikembangkan oleh UEA.

 

"Super App ini ada di setiap regional dan saat ini sudah 50 ribu penggunanya di Indonesia," kata Dito dilansir dari laman resmi Kemenpora, Senin (19/8/2024).

 BACA JUGA:

Dito pun memuji UEA dalam upaya pengembangan Super App yang mereka lakukan itu karena mampu memadukan berbagai permainan esports, termasuk catur. Kata dia, nantinya Kemenpora bakal mengarahkan Super App itu untuk bisa berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK).

"Bagaimana dari gim-gim yang sudah ada yaitu catur, mobile legends, dan lainnya, semua bisa bermain di situ dan untuk pembinaan atlet esports," jelas Dito.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3185945/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-A0Ia_large.jpg
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/43/3185388/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-r8Em_large.jpg
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement