HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan Jorge Lorenzo Ungkap Kelebihan Marc Marquez ketimbang Jorge Martin dan Francesco Bagnaia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |19:54 WIB
Blak-blakan Jorge Lorenzo Ungkap Kelebihan Marc Marquez ketimbang Jorge Martin dan Francesco Bagnaia
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo mengungkapkan ada kelebihan pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez yang tak dimiliki dua rivalnya saat ini, yakni Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Kelebihan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menciptakan keajaiban lewat skill balapnya.

Tak dapat dipungkiri, Marquez masih menjadi pembalap terbaik yang berada di grid pada MotoGP 2024. Meski sempat melempem pasca kecelakaan parah di MotoGP 2020 hingga 2023, The Baby Alien –julukan Marquez– perlahan bangkit di musim 2024 ini.

Penyebab utama kebangkitan Marquez adalah karena kini ia mengendarai motor terbaik di MotoGP, yakni Desmosedici Ducati. Keputusannya bergabung ke tim satelit Ducati, Gresini Racing berbuah manis.

Sebab Marquez pun kini sudah bersaing kembali di papan atas klasemen pembalap MotoGP 2024. Tepatnya rider asal Spanyol itu berada di posisi keempat dan hanya tertinggal dari Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Martin (Pramac Ducati), dan Bagnaia (Ducati Lenovo).

Jorge Lorenzo

Masalahnya, Marquez kesulitan mengejar ketiga rider itu karena sama-sama mengendarai motor Ducati. Malahan Marquez menggunakan motor musim lalu, sehingga ia semakin sulit mengejar ketiga rider Ducati yang mendapatkan kuda pabrikan terbaru.

Melihat hal tersebut, Lorenzo percaya kans Marquez untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024 masih terbuka lebar. Selain karena masih ada sembilan balapan lagi, Lorenzo menilai ada kelebihan Marquez yang tak dimiliki Martin hingga Bagnaia.

Halaman:
1 2
