HOME SPORTS MOTOGP

Termasuk Marc Marquez, 3 Pembalap Ini Diwaspadai Betul Francesco Bagnaia di MotoGP Aragon 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |12:53 WIB
Termasuk Marc Marquez, 3 Pembalap Ini Diwaspadai Betul Francesco Bagnaia di MotoGP Aragon 2024
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ogah sombong, jelang MotoGP Aragon 2024. Meski dia baru saja mengukir hasil ciamik dengan menyapu bersih kemenangan di MotoGP Austria 2024, dia hati-hati betul menatap balapan MotoGP Aragon 2024 karena ada 3 lawan yang sangat diwaspadainya.

Pecco -sapaan Bagnaia- tampil sempurna di MotoGP Austria 2024. Dia sukses meraih kemenangan dalam sprint race dan juga balapan utama.

Francesco Bagnaia

Tampil di Sirkuit Red Bull Ring paada akhir pekan lalu, Bagnaia tampil sangat agresif sehingga bisa mengalahkan rival utamanya, Jorge Martin. Alhasil, Martin pun harus puas menjadi runner-up dua kali pada akhir pekan lalu.

Hasil di MotoGP Austria 2024 pun kembali membawa Bagnaia ke puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Kini, dia unggul lima poin atas Martin.

Kemenangan itu seakan menjadi penebusan dari performa kurang maksimalnya pada seri sebelumnya di MotoGP Inggris 2024. Di Sirkuit Silverstone, Pecco sangat kewalahan dan gagal finis dalam sprint race.

Kemudian, di balapan utama, Bagnaia hanya finis ketiga. Sementara itu, rekan setimnya, Enea Bastianini, berhasil menyapu bersih kedua balapan yang ada.

Oleh karena itu, Pecco enggan jemawa, meski sangat dominan di Austria. Dia sadar betul para pesaingnya juga punya kecepatan untuk bisa menang.

“Seperti yang telah kita lihat, di Silverstone saya tidak memiliki ban yang saya inginkan dan saya finis ketiga dan mereka semua lebih cepat dari saya. Kami harus selalu menyelesaikan balapan dan melakukan yang terbaik. Mentalitas ini harus kita miliki,” kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Jumat (23/8/2024).

