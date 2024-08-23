Mengapa Marc Marquez Begitu Membenci Valentino Rossi? Ini Penyebabnya

MENGAPA Marc Marquez begitu membenci Valentino Rossi? Penyebab hubungan yang tak harmonis ini terjadi akan diulas dalam artikel ini.

Valentino Rossi belum lama ini memberikan sindiran menohok pada Marc Marquez jelang MotoGP Austria 2024. Dalam pernyataannya itu, mantan pembalap Yamaha yang telah meraih 7 gelar juara dunia MotoGP itu mengatakan bahwa Francesco Bagnaia masih menjadi yang terbaik saat ini.

Hal itu dibuktikan dengan 7 kemenangan yang diraih oleh pembalap andalan Ducati, Bagnaia, pada musim 2024. Sebaliknya, Marc Marquez justru belum sekalipun memenangkan balapan.

Padahal, sejak dirinya memutuskan pindah ke Ducati, Marquez digadang-gadang akan menggila dan kembali berjaya. Menurut Valentino Rossi, Marc Marquez akan bisa memenangkan balapan apabila lintasan sudah basah sejak awal.

"Tentu saja dengan air, Anda memulai hampir dari awal (jika hujan). Tetapi, Marquez sangat kuat di lintasan basah. Dan dengan Ducati, dia langsung melaju sangat cepat, jadi dia akan memiliki peluang yang lebih baik,” kata Valentino Rossi.

Sekilas, kalimat tersebut seperti sebuah pujian bagi Marc Marquez. Namun, bagi banyak pihak, itu adalah sebuah sindiran karena The Baby Alien dianggap tidak akan memenangkan balapan apa pun apabila saat start lintasan tidak dalam keadaan basah alias habis hujan.

Kalimat itu sangat mungkin bermaksud sindiran, mengingat Marc Marquez dan Valentino Rossi adalah dua rival yang sangat panas. Bahkan, rivalitas tersebut membuat kedua pembalap tersebut saling membenci.