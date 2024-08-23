Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Marc Marquez Begitu Membenci Valentino Rossi? Ini Penyebabnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:55 WIB
Mengapa Marc Marquez Begitu Membenci Valentino Rossi? Ini Penyebabnya
Marc Marquez dan Valentino Rossi kala masih bersaing di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MENGAPA Marc Marquez begitu membenci Valentino Rossi? Penyebab hubungan yang tak harmonis ini terjadi akan diulas dalam artikel ini.

Valentino Rossi belum lama ini memberikan sindiran menohok pada Marc Marquez jelang MotoGP Austria 2024. Dalam pernyataannya itu, mantan pembalap Yamaha yang telah meraih 7 gelar juara dunia MotoGP itu mengatakan bahwa Francesco Bagnaia masih menjadi yang terbaik saat ini.

Marc Marquez dan Valentino Rossi

Hal itu dibuktikan dengan 7 kemenangan yang diraih oleh pembalap andalan Ducati, Bagnaia, pada musim 2024. Sebaliknya, Marc Marquez justru belum sekalipun memenangkan balapan.

Padahal, sejak dirinya memutuskan pindah ke Ducati, Marquez digadang-gadang akan menggila dan kembali berjaya. Menurut Valentino Rossi, Marc Marquez akan bisa memenangkan balapan apabila lintasan sudah basah sejak awal.

"Tentu saja dengan air, Anda memulai hampir dari awal (jika hujan). Tetapi, Marquez sangat kuat di lintasan basah. Dan dengan Ducati, dia langsung melaju sangat cepat, jadi dia akan memiliki peluang yang lebih baik,” kata Valentino Rossi.

Sekilas, kalimat tersebut seperti sebuah pujian bagi Marc Marquez. Namun, bagi banyak pihak, itu adalah sebuah sindiran karena The Baby Alien dianggap tidak akan memenangkan balapan apa pun apabila saat start lintasan tidak dalam keadaan basah alias habis hujan.

Kalimat itu sangat mungkin bermaksud sindiran, mengingat Marc Marquez dan Valentino Rossi adalah dua rival yang sangat panas. Bahkan, rivalitas tersebut membuat kedua pembalap tersebut saling membenci.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement