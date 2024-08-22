Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pulihkan Kekuatan di Kampung Halaman, Jeka Saragih Bocorkan Kapan Bertarung Lagi di UFC

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |03:01 WIB
Pulihkan Kekuatan di Kampung Halaman, Jeka Saragih Bocorkan Kapan Bertarung Lagi di UFC
Petarung asal Indonesia, Jeka Saragih berencana beraksi lagi di pertarungan UFC. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
JAKARTA – Petarung andalan Indonesia, Jeka Saragih saat ini tengah berlibur dan ia memilih kampung halamannya sebagai tempat untuk memulihkan kekuatan. Petarung seni bela diri campuran (MMA) Indonesia itu pun berencana kembali bertarung di ajang UFC pada September 2024 mendatang atau tahun depan.

Jeka kali terakhir mentas di UFC pada pertengahan Juni 2024 lalu. Kala itu, dia ditumbangkan oleh petarung tuan rumah, Westin Wilson, dalam sebuah laga yang digelar di UFC Apex, Nevada, Amerika Serikat.

Dalam pertarungan itu, Jeka menyerah di ronde pertama yang baru berjalan 1 menit 49 detik. Sebab, dia tak mampu lagi menahan kuncian yang dilakukan oleh Wilson.

Petarung berusia 29 tahun itu pun mengungkapkan bahwa dirinya kembali ke Indonesia selepas pertarungan itu dari tempat latihannya di Amerika Serikat karena ada waktu jeda sebelum laga berikutnya. Oleh karena itu, dia memanfaatkannya untuk melepas rindu dengan kampung halamannya di Simalungun, Sumatera Utara, sembari beristirahat.

Jeka Saragih

“Sekarang saya istirahat dulu di kampung, menghilangkan rasa rindu. Kalau fight kalau tidak September atau tahun depan,” kata Jeka kepada awak media saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).

“Mungkin dalam waktu dekat ini saya berangkat lagi (ke Amerika),” tambahnya.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Sport Lain MMA Jeka Saragih UFC
