HOME SPORTS NETTING

Japan Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Waspadai Ganda Malaysia di Perempatfinal

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |21:23 WIB
Japan Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Waspadai Ganda Malaysia di Perempatfinal
Fajar/Rian ke perempatfinal Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mewaspadai wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak perempatfinal Japan Open 2024. Fajar/Rian menilai laga tersebut tidak akan berjalan mudah.

Sebelumnya, Fajar/Rian sukses melaju ke perempatfinal usai mengandaskan wakil Malaysia lainnya, Choong Hon Jian/Muhammad Haikal. Mereka harus melalui pertarungan tiga gim hingga akhirnya memenangkan laga dengan skor 16-21, 21-8, dan 21-15.

Selanjutnya, mantan peringkat satu dunia itu akan ditantang pasangan Malaysia lagi yakni Goh/Izzuddin. Meski selama sembilan pertemuan Fajar/Rian unggul 8-1, tetapi mereka akan tetap mewaspadai Goh/Izzuddin yang performanya sedang naik.

"Besok kami akan bertemu pasangan Malaysia lagi. Ini pasti juga tidak mudah. Apalagi, akhir-akhir ini penampilan lawan juga baik dan trennya lagi naik," ujar Rian, dalam keterangan pers PBSI, Kamis (22/8/2024).

 BACA JUGA:

"Jadi kami harus mewaspadai lawan. Nanti kami akan melihat rekaman video pertandingan lawan," tambah Rian.

Selain lawan yang diprediksi lebih sulit, Fajar/Rian menyadari bahwa performa mereka di Japan Open 2024 belum 100 persen. Meski memenangkan laga babak pertama dan kedua, tetapi mereka tetap belum puas dengan performanya.

