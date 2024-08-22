Daftar Wakil Indonesia di Perempatfinal Japan Open 2024: Merah-Putih Sisakan Tiga Ganda Putra

Fajar/Rian jadi salah satu ganda putra di Perempatfinal Japan Open 2024 (Foto: PBSI)

DAFTAR wakil Indonesia di Perempatfinal Japan Open 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak empat wakil Merah-Putih berhasil melaju ke babak delapan besar pada turnamen level super750 kali ini.

Pertama ada pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menjadi wakil Indonesia pertama yang merebut tiket ke perempatfinal. Fajar/Rian sukses mengatasi perlawanan ganda Malaysia, Choong Hon Jian/Muhammad Haikal.

FajRi -julukan Fajar/Rian - sempat tertekan di awal. Kehilangan game pertama 16-21, juara All England 2024 itu berhasil bangkit dan meraih kemenangan di game kedua (21-8) dan game penentuan (21-15).

Jejak Fajar/Rian juga berhasil diikuti pasangan ganda putra Indonesia lain yakni Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando. Bagas/Leo ke perempatfinal setelah menyingkirkan rekan senegara, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dua game langsung dengan 21-18 dan 21-16.

Indonesia meloloskan tiga ganda putra ke babak perempatfinal Japan Open 2024. Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin menjadi pasangan Merah-Putih yang akan tampil di babak delapan besar.

Fikri/Daniel melaju ke perempatfinal setelah mengalahkan ganda Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee. Pasangan Indonesia menang dua game langsung dengan 21-16 dan 21-16.