HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2024: Ester Nurumi Gagal Atasi Perlawanan Wakil Thailand di 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |18:12 WIB
Hasil Japan Open 2024: Ester Nurumi Gagal Atasi Perlawanan Wakil Thailand di 16 Besar
Ester Nurumi terhenti di 16 besar Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

YOKOHAMA - Ester Nurumi Tri Wardoyo gagal mengatasi perlawanan tunggal putri Thailand, Supanida Katethong, di babak 16 besar Japan Open 2024. Ester kalah lewat rubber game 21-19, 9-21 dan 7-21.

Mentas di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Kamis (22/8/2024) petang WIB, Ester memulai pertandingan dengan sangat apik. Dia tampil percaya diri sehingga bisa unggul 5-1 lebih dulu.

Namun, Katethong dengan cepat bangkit dan mengejarnya di angka 6-6. Beruntung Ester bisa memberikan tekanan lagi dan menjauh dengan keunggulan 11-9 di interval gim pertama.

Ester pun sempat menjauh dengan keunggulan 14-10 selepas interval. Akan tetapi Katethong bangkit lagi untuk mengejarnya di angka 14-14.

Aksi kejar mengejar angka pun terjadi di poin-poin kritis di mana kedua pemain silih berganti memimpin sampai menginjak skor 19-19. Namun, pada akhirnya Ester sukses memperoleh dua poin terakhir untuk mengamankan gim pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, performa Ester menurun drastis. Dia mulai banyak membuat kesalahan sehingga tertinggal 4-6 dan 6-11.

