HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di 16 Besar Japan Open 2024, Live di iNews!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |05:53 WIB
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di 16 Besar Japan Open 2024, Live di iNews!
Ester Nurumi Tri Wardoyo kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di 16 besar Japan Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Aksi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto cs yang akan tersaji di Yokohama Arena, Jepang, pada Kamis (22/8/2024) mulai pukul 07.00 WIB ini dapat disaksikan live di iNews.

Ya, turnamen bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, yakni Japan Open 2024, memasuki babak 16 besar pada hari ini. Indonesia masih memiliki 6 wakil yang akan berlaga.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Penampilan wakil Indonesia di babak 16 besar Japan Open 2024 hari ini akan diawali oleh aksi Fajar/Rian yang akan melawan wakil Malaysia, yakni Choong Hon Jian/Muhammad Haikal. Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.

Di sektor ganda putra, ada juga perang saudara yang akan tersaji dengan mempertemukan duet baru, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, melawan pasangan non-pelatnas, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Ini juga akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan.

Masih di ganda putra, terakhir, ada duet baru lainnya yang akan berjuang memperebutkan tiket perempatfinal pada hari ini, yakni Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Mereka akan berduel melawan wakil Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee.

Beralih ke sektor tunggal putri, ada satu-satunya wakil Tanah Air yang akan berlaga, yakni Ester Nurumi Tri Wardoyo. Dia akan menghadapi wakil Thailand, Supanida Katethong, pada hari ini.

Secara rekor pertemuan, Ester Nurumi imbang 1-1 dengan Supanida Katethong. Kemenangan Ester Nurumi atas Supanida terjadi di pertemuan terakhir pada babak perempatfinal Piala Uber 2024 dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19.

Kini, menarik menantikan duel ini. Akankah Ester Nurumi berhasil mempertahankan laju positifnya atas Supanida?

Halaman:
1 2
