Tampil Menjanjikan di Japan Open 2024, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Justru Merasa Banyak Kekurangan

YOKOHAMA – Penampilan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, menjadi sorotan di Japan Open 2024. Pasalnya meski berstatus pasangan baru, performa Fikri/Daniel dianggap luar biasa.

Kendati demikian, Fikri/Daniel justru merasa mereka masih banyak kekurangan. Sehingga masih banyak hal yang perlu dievaluasi, terutama usai tampil di babak pertama Japan Open 2024.

Fikri/Daniel menjalani debut sebagai duet anyar Indonesia di babak 32 besar Japan Open 2024, Rabu (21/8/2024) siang WIB di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang. Mereka menang dua gim langsung atas wakil Taiwan, Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi, dengan skor kembar 21-19 dan 21-19.

Ini menjadi kemenangan perdana yang diraih Fikri/Daniel di turnamen Super 750 itu. Seperti diketahui, sebelumnya Fikri berpasangan dengan Bagas Maulana dan Daniel berduet dengan Leo Rolly Carnando, tetapi mulai Japan Open 2024, sang pelatih, Aryono Miranat, saling menukar mereka.

Fikri/Daniel pun mengungkapkan bahwa dari komunikasi di lapangan mereka sudah apik karena sudah terbiasa berlatih bersama di Pelatnas PBSI. Namun, dari segi permainan masih banyak yang perlu mereka perbaiki.

“Komunikasi kami di lapangan sudah baik walaupun ini adalah penampilan pertama kami. Rasanya masih banyak yang harus diperbaiki dari segi permainannya,” kata Fikri dilansir dari rilis PBSI, Rabu (21/8/2024).

“Hanya karena kami sudah sering latihan bareng di pelatnas, jadi masing-masing sudah tahu kelebihan dan kurangan partner. Kami berdua bisa saling mendukung di lapangan,” tambahnya.

Dalam pertandingan tersebut, Fikri/Daniel memang selalu bisa memulai dengan sangat apik di mana mereka unggul jauh 5-1 dan 11-5 di interval gim pertama. Namun, performa mereka menurun di poin-poin krusial hingga sang lawan mendekat di angka 13-16 dan 18-19. Beruntung mereka bisa menang dengan skor 21-19.