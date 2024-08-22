Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Makin Frustrasi di Yamaha, Fabio Quartararo Akui Benar-Benar Kesulitan untuk Bangkit

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |00:01 WIB
Makin Frustrasi di Yamaha, Fabio Quartararo Akui Benar-Benar Kesulitan untuk Bangkit
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

SPIELBERG – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tampak semakin frustrasi usai lagi-lagi meraih hasil buruk di balapan, tepatnya kelar MotoGP Austria 2024, pada 18 Agustus 2024 kemarin. Pasalnya ia yang terus berusaha bangkit justru tak membuahkan hasil positif, malah semakin buruk.

El Diablo -julukan Quartararo- tak mampu melewati Q1 dalam sesi kualifikasi MotoGP Austria 2024. Dia pun akhirnya hanya start dari posisi 15.

Dalam sprint race di Sirkuit Red Bull Ring, Austria itu, Quartararo menyelesaikannya di posisi 12. Namun dia sama sekali tak mengalami kemajuan pada balapan utama di mana dia finis di urutan 18. Alhasil, juara MotoGP 2021 itu pulang tanpa poin dari Austria.

Quartararo mengungkapkan bahwa MotoGP Austria 2024 merupakan salah satu seri terburuk yang dijalani Yamaha musim ini. Kata dia, tim pabrikan Iwata sudah berusaha untuk meningkatkan performa motor M1, tetapi hasilnya malah semakin menurun.

Fabio Quartararo

“Jelas sekali bahwa ini adalah salah satu akhir pekan terburuk musim ini. Kami mencoba untuk memperbaikinya, namun sayangnya keadaannya semakin buruk,” kata Quartararo dilansir dari Motosan, Kamis (22/8/2024).

