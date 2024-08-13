Fabio Quartararo Pakai Mesin Baru di MotoGP Austria 2024, Bakal Bangkit Tampil Menggila?

SPIELBERG – Pembalap Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo, dipastikan memakai mesin baru pada motor balapnya di MotoGP Austria 2024. Akankah kehadiran mesin baru ini membuat Quartararo bangkit dan tampil menggila?

Fabio Quartararo belum mendapatkan penampilan terbaiknya dari 10 balapan terakhir. Pencapaian terbaiknya adalah finis di posisi ketujuh pada MotoGP Portugal, Maret 2024 silam.

El Diablo -julukan Fabio Quartararo- hampir selalu mengeluhkan masalah motor yang kurang cepat dalam balapan. Namun begitu, pembalap asal Prancis tersebut masih percaya bahwa Yamaha terus berkembang.

Menjelang MotoGP Austria 2024, Quartararo mengatakan tidak sabar untuk menggunakan mesin baru Yamaha. Sayangnya, El Diablo mengungkapkan, mesin baru itu belum bisa digunakan pada seri balapan di Austria.

“Kami sedang mengerjakannya, untuk menyiapkannya. Saya rasa ini bisa menjadi bantuan yang baik bagi kami,” kata Quartararo, dikutip dari Corsedimoto, Selasa (13/8/2024).