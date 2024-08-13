Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Pakai Mesin Baru di MotoGP Austria 2024, Bakal Bangkit Tampil Menggila?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |22:02 WIB
Fabio Quartararo Pakai Mesin Baru di MotoGP Austria 2024, Bakal Bangkit Tampil Menggila?
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: Monster Energy Yamaha)
A
A
A

SPIELBERG – Pembalap Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo, dipastikan memakai mesin baru pada motor balapnya di MotoGP Austria 2024. Akankah kehadiran mesin baru ini membuat Quartararo bangkit dan tampil menggila?

Fabio Quartararo belum mendapatkan penampilan terbaiknya dari 10 balapan terakhir. Pencapaian terbaiknya adalah finis di posisi ketujuh pada MotoGP Portugal, Maret 2024 silam.

El Diablo -julukan Fabio Quartararo- hampir selalu mengeluhkan masalah motor yang kurang cepat dalam balapan. Namun begitu, pembalap asal Prancis tersebut masih percaya bahwa Yamaha terus berkembang.

Fabio Quartararo

Menjelang MotoGP Austria 2024, Quartararo mengatakan tidak sabar untuk menggunakan mesin baru Yamaha. Sayangnya, El Diablo mengungkapkan, mesin baru itu belum bisa digunakan pada seri balapan di Austria.

“Kami sedang mengerjakannya, untuk menyiapkannya. Saya rasa ini bisa menjadi bantuan yang baik bagi kami,” kata Quartararo, dikutip dari Corsedimoto, Selasa (13/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement