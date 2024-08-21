Debut di Turnamen Super 750 Berjalan Mulus, Ester Nurumi Ingin Performanya di Japan Open 2024 Terus Meningkat

YOKOHAMA – Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo senang bukan main usai merebut kemenangan pertamanya di turnamen super 750 saat beraksi di babak 32 besar Japan Open 2024. Ia pun ingin belajar banyak dan meraih hasil terbaik di Japan Open 2024 demi bias meningkatkan performa permainannya.

Ya, Ester berhasil meraih kemenangan di babak 32 besar Japan Open 2024, yang digelar pada Rabu (21/8/2024) pagi WIB di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang. Dia menang dua gim langsung atas wakil Thailand, Pornipicha Choeikeewong, dengan skor 21-14 dan 21-17.

Ini menjadi kali pertama Ester tampil di level turnamen Super 750. Dia pun bertekad untuk terus meningkatkan performanya dari pengalaman yang didapatnya di Japan Open 2024.

Sebab Ester sadar bahwa lawan-lawannya di kompetisi sebesar super 750 tidaklah mudah. Karena itu ia pun harus meningkatkan levelnya agar bias bersaing di kompetisi sebesar Japan Open 2024.

“Puji Tuhan saya bisa dapat kesempatan tampil di turnamen level super 750 di Jepang Open untuk pertama kalinya. Saya pasti harus belajar lebih banyak lagi meningkatkan performa karena bakal bertemu pemain-pemain yang lebih senior dan berpengalaman,” kata Ester dilansir dari rilis PBSI, Rabu (21/8/2024).

Pada gim pertama, Ester bermain sangat gemilang hingga mampu unggul 6-0 dan 12-5. Meski Pornpicha sempat mendekat di angka 8-12, dia bisa menjauh lagi dengan keunggulan 15-8 dan akhirnya menang dengan skor 21-8.

Memasuki gim kedua, pemain berusia 18 tahun itu mendapat perlawanan ketat dari Pornpicha di mana mereka saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 9-9. Selepas itu, Ester bisa mendominasi lagi dan memimpin di angka 14-11 dan 17-15 sampai akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-17.