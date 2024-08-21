Hasil Japan Open 2024: Ester Nurumi Melaju ke 16 Besar Usai Pulangkan Wakil Thailand!

YOKOHAMA – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, melaju ke babak 16 besar Japan Open 2024. Kepastian itu didapat usai Ester berhasil memulangkan wakil Thailand, Pornpicha Choeikeewong, di babak 32 besar.

Duel Ester melawan Pornpicha Choeikeewong digelar di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Rabu (21/8/2024) pagi WIB. Dia menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Ester bermain gemilang sejak awal pertandingan. Dia tampil tanpa kesalahan dan mampu melancarkan serangan dengan baik sehingga unggul 6-0.

Selepas itu, Pornpicha mulai memberikan perlawanan dan beberapa kali membuat Ester kewalahan hingga dia memangkas ketertinggalan menjadi 4-8. Beruntung, sang wakil Merah-Putih dengan cepat keluar dari tekanan dan menjauh dengan keunggulan 12-5.

Sayangnya, Ester malah membuat kesalahan beruntun setelah itu hingga Pornpicha mendekat lagi di angka 8-12. Akan tetapi, lagi-lagi pemain kelahiran Jayapura itu bisa bangkit dan kembali memperlebar jarak menjadi 15-8.

Aksi jual beli serangan terjadi di poin-poin kritis. Pada akhirnya, Ester bisa menjaga konsistensi penampilannya untuk mengamankan gim pertama dengan skor 21-14.

Pada gim kedua, Ester mendapatkan perlawanan ketat dari Pornpicha. Mereka pun saling kejar mengejar angka dan silih berganti memimpin sampai menginjak skor 9-9.