Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Japan Open 2024 di Vision+, Ester Nurumi hingga Shohibul Fikri/Daniel Marthin Tampil Hari Ini

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:11 WIB
Link Live Streaming Japan Open 2024 di Vision+, Ester Nurumi hingga Shohibul Fikri/Daniel Marthin Tampil Hari Ini
Saksikan Japan Open 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Japan Open 2024 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah wakil Indonesia akan berlaga hari ini dalam turnamen bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750 itu, di antaranya ada Ester Nurumi Tri Wardoyo hingga Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

Ya, duel sengit para pebulu tangkis kelas dunia siap mengguncang Yokohama Arena. Ajang Japan Open 2024 sendiri telah digelar mulai Selasa, 20 Agustus 2024.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Turnamen berlevel Super 750 ini kembali menjadi panggung bagi para atlet tangkis terbaik untuk unjuk gigi di panggung dunia. Japan Open 2024 akan berlangsung selama enam hari hingga Minggu, 25 Agustus 2024.

Kamu bisa nonton pertandingannya hingga babak final di Vision+. Berikut jadwal lengkap dan link streaming berikut:

Rabu, 21 Agustus 2024

BWF Japan Open S750 2024 - Round of 32

Channel: Sportstars 2, SPOTV

Waktu: 07:00 WIB

Kamis, 22 Agustus 2024

BWF Japan Open S750 2024 - Round of 16

Channel: Sportstars, Sportstars 2, SPOTV, SPOTV 2

Waktu: 07:00 WIB

Link nonton klik di sini.

Jumat, 23 Agustus 2024

BWF Japan Open S750 2024 - Quarterfinal

Channel: Sportstars, Sportstars 2, SPOTV, SPOTV 2

Waktu: 08:00 WIB

Link nonton klik di sini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement