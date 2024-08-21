Link Live Streaming Japan Open 2024 di Vision+, Ester Nurumi hingga Shohibul Fikri/Daniel Marthin Tampil Hari Ini

LINK live streaming Japan Open 2024 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah wakil Indonesia akan berlaga hari ini dalam turnamen bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750 itu, di antaranya ada Ester Nurumi Tri Wardoyo hingga Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

Ya, duel sengit para pebulu tangkis kelas dunia siap mengguncang Yokohama Arena. Ajang Japan Open 2024 sendiri telah digelar mulai Selasa, 20 Agustus 2024.

Turnamen berlevel Super 750 ini kembali menjadi panggung bagi para atlet tangkis terbaik untuk unjuk gigi di panggung dunia. Japan Open 2024 akan berlangsung selama enam hari hingga Minggu, 25 Agustus 2024.

Kamu bisa nonton pertandingannya hingga babak final di Vision+. Berikut jadwal lengkap dan link streaming berikut:

Rabu, 21 Agustus 2024

BWF Japan Open S750 2024 - Round of 32

Channel: Sportstars 2, SPOTV

Waktu: 07:00 WIB

Kamis, 22 Agustus 2024

BWF Japan Open S750 2024 - Round of 16

Channel: Sportstars, Sportstars 2, SPOTV, SPOTV 2

Waktu: 07:00 WIB

Link nonton klik di sini.

Jumat, 23 Agustus 2024

BWF Japan Open S750 2024 - Quarterfinal

Channel: Sportstars, Sportstars 2, SPOTV, SPOTV 2

Waktu: 08:00 WIB

Link nonton klik di sini.