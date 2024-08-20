Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Japan Open 2024: Chico Aura Akui Masih Buta Kekuatan Wakil Prancis Jelang Bentrok di 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |22:02 WIB
Japan Open 2024: Chico Aura Akui Masih Buta Kekuatan Wakil Prancis Jelang Bentrok di 16 Besar
Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULUTANGKIS tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, akan menghadapi Alex Lanier asal Prancis di babak 16 besar Japan Open 2024. Chico mengaku masih buta dengan kekuatan Lanier karena ini akan menjadi pertemuan pertamanya.

Chico memastikan langkah ke 16 besar usai kalahkan wakil Prancis lainnya, yakni Arnaud Merkle di babak 32 besar Japan Open 2024. Beraksi di Arena Yokohama, Selasa (20/8/2024) siang WIB, pemain kelahiran Jayapura itu menang dua gim langsung 21-19 dan 21-17.

Rintangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah Lanier yang secara mengejutkan sukses hempaskan wakil Malaysia, Lee Zii Jia. Chico pun masih sangat buta dengan permainan calon lawannya itu. Oleh karenanya, dia bakal mempelajari permainan Lanier lewat rekaman video.

“Di babak kedua saya akan bertemu Alex Lanier dari Prancis. Ini pertemuan pertama saya. Saya akan mencoba melihat rekaman video permainan dan bagaimana how to play lawan. Saya akan lihat videonya agar lebih jelas bagaimana strategi untuk menghadapinya,” kata Chico dalam rilis PBSI, Selasa (20/8/2024).

Chico pun mengakui bahwa dirinya tidak mudah mengalahkan Merkle di babak 32 besar. Pemain berusia 26 tahun itu mengungkapkan kalau sabar menjadi salah satu kunci kemenangannya atas utusan Prancis tersebut.

“Tadi saya menang berkat bisa memaksimalkan strategi. Saya bisa bermain baik dan menggunakan strategi untuk memenangkan pertandingan. Saya juga bisa mengontrol permainan, baik di gim pertama maupun kedua,” tuturnya.

Halaman:
1 2
