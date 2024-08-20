Hasil Japan Open 2024: Chico Aura Dwi Wardoyo ke 16 Besar Usai Kalahkan Wakil Prancis

PEBULUTANGKIS tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, melaju ke 16 besar Japan Open 2024. Chico sukses mengalahkan Arnaud Merkle asal Prancis dua gim dengan skor 21-19 dan 21-17.

Beraksi di Arena Yokohama, Selasa (20/8/2024) siang WIB, Chico cukup tertekan sehingga harus tertinggal 3-6 dari Merkle. Perlahan, dia mampu memangkas ketertinggalannya menjadi 7-8.

Hanya saja, Chico masih harus tertinggal dari Merkle di interval gim pertama dengan skor 7-11. Usai jeda, pemain andalan Pelatnas PBSI itu berhasil bangkit dengan menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Secara mengejutkan, Chico berhasil membalikan keadaan menjadi unggul 19-17 atas Merkle. Hasilnya, pemain ranking 34 dunia itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Pada gim kedua, pertarungan sengit kembali tersaji. Chico yang sempat unggul harus disamakan kedudukannya oleh Merkle menjadi 9-9. Namun begitu, dia terus berupaya untuk bisa memimpin jalannya pertandingan.

Setelah bersaing sengit, Chico mampu ungguli Merkle di interval gim kedua dengan skor tipis 11-10. Selepas interval, persaingan sengit masih terus tersaji. Bahkan kedua pemain terus kejar-kejaran angka hingga kedudukan 15-15.