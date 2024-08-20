Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2024: Chico Aura Dwi Wardoyo ke 16 Besar Usai Kalahkan Wakil Prancis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |15:10 WIB
Hasil Japan Open 2024: Chico Aura Dwi Wardoyo ke 16 Besar Usai Kalahkan Wakil Prancis
Chico Aura Dwi Wardoyo ke 16 besar Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULUTANGKIS tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, melaju ke 16 besar Japan Open 2024. Chico sukses mengalahkan Arnaud Merkle asal Prancis dua gim dengan skor 21-19 dan 21-17.

Beraksi di Arena Yokohama, Selasa (20/8/2024) siang WIB, Chico cukup tertekan sehingga harus tertinggal 3-6 dari Merkle. Perlahan, dia mampu memangkas ketertinggalannya menjadi 7-8.

Hanya saja, Chico masih harus tertinggal dari Merkle di interval gim pertama dengan skor 7-11. Usai jeda, pemain andalan Pelatnas PBSI itu berhasil bangkit dengan menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Secara mengejutkan, Chico berhasil membalikan keadaan menjadi unggul 19-17 atas Merkle. Hasilnya, pemain ranking 34 dunia itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Pada gim kedua, pertarungan sengit kembali tersaji. Chico yang sempat unggul harus disamakan kedudukannya oleh Merkle menjadi 9-9. Namun begitu, dia terus berupaya untuk bisa memimpin jalannya pertandingan.

Setelah bersaing sengit, Chico mampu ungguli Merkle di interval gim kedua dengan skor tipis 11-10. Selepas interval, persaingan sengit masih terus tersaji. Bahkan kedua pemain terus kejar-kejaran angka hingga kedudukan 15-15.

