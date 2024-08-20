Hasil Japan Open 2024: Bertarung Selama 1 Jam, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sukses Kalahkan Wakil China di 32 Besar

YOKOHAMA – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil menaklukkan wakil China, Xie Haonan/Zeng Weihan di babak 32 besar Japan Open 2024. Bertarung selama satu jam, Fajar/Rian akhirnya menang lewat rubber game dan berhak lolos ke 16 besar.

Pertandingan tersebut digelar di Arena Yokohama, Yokohama, Jepang pada Selasa (20/8/2024) pagi WIB. Fajar/Rian yang bermain percaya diri sukses memenangkan pertandingan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian memulai pertandingan dengan permainan ofensif di gim pertama. Walau begitu, Xie/Zeng berhasil mengantisipasi sejumlah serangan yang dilancarkan ganda putra ranking enam dunia itu.

Jual beli serangan pun tidak terelakkan di awal-awal pertandingan gim pertama. Meski demikian, Fajar/Rian yang bermain percaya diri berhasil menjaga jarak keunggulan dua poin dari Xie/Zeng.

Pada jeda interval gim kedua, Fajar/Rian akhirnya berhasil mengunci keunggulan dengan skor 11-9. Setelah jeda, ganda putra andalan Indonesia itu melanjutkan tren positif dan bermain cukup tenang.

Sempat disamakan kedudukan menjadi 20-20, Fajar/Rian akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20. Memasuki gim kedua, Fajar/Rian kehilangan momentum sejak awal pertandingan.