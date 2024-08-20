Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2024: Bertarung Selama 1 Jam, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sukses Kalahkan Wakil China di 32 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |10:21 WIB
Hasil Japan Open 2024: Bertarung Selama 1 Jam, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sukses Kalahkan Wakil China di 32 Besar
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

YOKOHAMA – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil menaklukkan wakil China, Xie Haonan/Zeng Weihan di babak 32 besar Japan Open 2024. Bertarung selama satu jam, Fajar/Rian akhirnya menang lewat rubber game dan berhak lolos ke 16 besar.

Pertandingan tersebut digelar di Arena Yokohama, Yokohama, Jepang pada Selasa (20/8/2024) pagi WIB. Fajar/Rian yang bermain percaya diri sukses memenangkan pertandingan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian memulai pertandingan dengan permainan ofensif di gim pertama. Walau begitu, Xie/Zeng berhasil mengantisipasi sejumlah serangan yang dilancarkan ganda putra ranking enam dunia itu.

Jual beli serangan pun tidak terelakkan di awal-awal pertandingan gim pertama. Meski demikian, Fajar/Rian yang bermain percaya diri berhasil menjaga jarak keunggulan dua poin dari Xie/Zeng.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Pada jeda interval gim kedua, Fajar/Rian akhirnya berhasil mengunci keunggulan dengan skor 11-9. Setelah jeda, ganda putra andalan Indonesia itu melanjutkan tren positif dan bermain cukup tenang.

Sempat disamakan kedudukan menjadi 20-20, Fajar/Rian akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20. Memasuki gim kedua, Fajar/Rian kehilangan momentum sejak awal pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement