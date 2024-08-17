Advertisement
HOME SPORTS NETTING

SPECIAL HUT RI: Profil Dick Sudirman, Tokoh Penting Dunia Bulu Tangkis Indonesia di Balik Nama Turnamen Piala Sudirman

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |07:00 WIB
SPECIAL HUT RI: Profil Dick Sudirman, Tokoh Penting Dunia Bulu Tangkis Indonesia di Balik Nama Turnamen Piala Sudirman
Berikut profil Dick Sudirman. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

PROFIL Dick Sudirman akan diulas dalam artikel ini. Dia merupakan tokoh penting dunia bulu tangkis Indonesia di balik nama turnamen bergengsi, Piala Sudirman.

Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) yang jatuh pada hari ini, Sabtu (17/8/2024), menarik menilik tokoh-tokoh penting di dunia olahraga Indonesia. Salah satunya ada Dick Sudirman.

Dick Sudirman. Foto: BWF

(Dick Sudirman, tokoh penting di dunia bulu tangkis Indonesia. Foto: BWF)

Dick Sudirman jadi sosok penting dalam perkembangan dunia bulu tangkis di Tanah Air. Saking pentingnya sosok ini, nama Dick Sudirman bahkan turut digunakan dalam sebuah ajang bulu tangkis bergengsi di dunia yang sampai saat ini masih terus dipertandingkan, yakni Piala Sudirman.

Profil Dick Sudirman

Dick Sudirman punya peran penting dalam perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Lahir di Pematang Siantar, 29 April 1922, Dick Sudirman berjasa dalam berdirinya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP PBSI.

Dilansir dari laman PB Djarum, Sabtu (17/8/2024), Dick Sudirman tak hanya jadi salah satu pendiri PP PBSI. Dia juga menjabat sebagai Ketua Umum PBSI selama 22 tahun lamanya! Tepatnya, jabatan itu diemban Dick Sudirman pada periode 1963-1952 dan 1967-1981.

Nama Dick Sudirman tak hanya tersohor di dunia bulu tangkis Indonesia, dia juga dikenal luas di kancah dunia. Alhasil, pada 1975, Dick Sudirman juga ditunjuk menjadi Wakil Presiden Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) atau sekarang bernama BWF.

Sebelum terjun ke bidang kepengurusan bulu tangkis di Indonesia ataupun dunia, Dick Sudirman juga pernah aktif sebagai pemain bulu tangkis. Dia bahkan sukses merebut sejumlah kemenangan ketika bertanding di masa pendudukan Jepang.

Usai pensiun sebagai pebulu tangkis, Dick Sudirman awalnya membentuk PB Bakti. Kemudian, dia menjadi Ketua Persatoean Badminton Djakarta. Baru dari situ, Dick Sudirman ada di balik berdirinya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2 3
