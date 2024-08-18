Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Austria 2024: Francesco Bagnaia Kukuh di Puncak, Marc Marquez Tak Beranjak dari 4 Besar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |20:19 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Austria 2024: Francesco Bagnaia Kukuh di Puncak, Marc Marquez Tak Beranjak dari 4 Besar!
Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Austria 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, makin kukuh bertengger di puncak klasemen.

Bagnaia memastikan diri makin kukuh memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 usai berhasil berjaya dalam balapan utama MotoGP Austria 2024. Mentas di Sirkuit Red Bull Ring, Speilberg, Austria, Minggu (18/8/2024) malam WIB, pembalap yang akrab disapa Pecco itu berhasil menang usai start dari posisi kedua.

Marc Marquez

Kemenangan ini membuat Bagnaia meraih 25 poin tambahan. Alhasil, Bagnaia kini total sudah meraih 275 poin.

Bagnaia kini unggul 5 poin dari Jorge Martin (Pramac Ducati) yang ada di urutan kedua pada klasemen sementara MotoGP 2024. Martin sendiri mendapat tambahan 20 poin usai finis di posisi kedua pada MotoGP Austria 2024.

Posisi ketiga di klasemen sementara MotoGP 2024 diisi oleh Enea Bastianini. Dia total sudah mengemas 214 poin, sehingga terpaut 61 angka dari Bagnaia saat ini.

Bastianini juga berhasil tampil apik di MotoGP Austria 2024. Dia berhasil naik podium usai finis di posisi ketiga.

Beralih ke posisi keempat, ada Marc Marquez. Dia tak beranjak dari posisi itu usai finis di posisi keempat pada MotoGP Austria 2024. Total, Marquez mengemas 192 poin saat ini.

