Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata Duet Baru Shohibul Fikri/Daniel Marthin Jelang Debut di Japan Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |22:34 WIB
Kata Duet Baru Shohibul Fikri/Daniel Marthin Jelang Debut di Japan Open 2024
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin siap tempur di Japan Open 2024. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia
A
A
A

JAKARTA – Duet baru di sektor ganda putra baru Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, akan debut di Japan Open 2024. Jelang tampil perdana, Fikri/Daniel mengaku tak menemui kesulitan berarti.

Ya, Fikri/Daniel menjadi salah satu pasangan baru Indonesia setelah ada pertukaran pasangan. Selain Fikri/Daniel, ada Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando juga dipersatukan di Japan Open 2024.

Daniel Marthin

Baik Fikri dan Daniel mengaku tidak terlalu kaget ketika dipasangkan dengan partner yang berbeda. Pasalnya, dalam latihan pun, mereka kerap ditukar pasangan.

"Rasanya (partner sama Fikri)? Biasa-biasa aja sih," ungkap Daniel kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Enggak ada yang beda. Sama aja. Soalnya udah sering juga kan ganti-gantian partner (di latihan), jadi udah enggak terlalu kaget juga dan sama-sama saling berusaha saja supaya dapat hasil yang terbaik," tambah Daniel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement