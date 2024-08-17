Kata Duet Baru Shohibul Fikri/Daniel Marthin Jelang Debut di Japan Open 2024

JAKARTA – Duet baru di sektor ganda putra baru Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, akan debut di Japan Open 2024. Jelang tampil perdana, Fikri/Daniel mengaku tak menemui kesulitan berarti.

Ya, Fikri/Daniel menjadi salah satu pasangan baru Indonesia setelah ada pertukaran pasangan. Selain Fikri/Daniel, ada Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando juga dipersatukan di Japan Open 2024.

Baik Fikri dan Daniel mengaku tidak terlalu kaget ketika dipasangkan dengan partner yang berbeda. Pasalnya, dalam latihan pun, mereka kerap ditukar pasangan.

"Rasanya (partner sama Fikri)? Biasa-biasa aja sih," ungkap Daniel kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Enggak ada yang beda. Sama aja. Soalnya udah sering juga kan ganti-gantian partner (di latihan), jadi udah enggak terlalu kaget juga dan sama-sama saling berusaha saja supaya dapat hasil yang terbaik," tambah Daniel.