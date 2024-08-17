Alami Jet Lag Sepulang Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Akui Kesulitan Persiapkan Diri untuk Japan Open 2024

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung mengalami jet lag sepulang dari Olimpiade Paris 2024. Karena masalah itu, Gregoria kesulitan tidur di malam hari dan akhirnya merasa ngantuk saat latihan untuk hadapi Japan Open 2024.

Gregoria telah menyelesaikan perjalanannya di Olimpiade Paris 2024. Dia membawa pulang medali perunggu dari pesta olahraga terakbar di dunia itu.

Pemain ranking tujuh dunia itu pun baru pulang ke Tanah Air pada pekan lalu setelah sebulan berada di Paris. Tak lama setelah kembali ke Indonesia, dia langsung mempersiapkan diri untuk mentas di Japan Open 2024 yang akan digelar pada 20-25 Agustus mendatang di Yokohama.

Jorji -sapaan Gregoria- pun menilai persiapannya menuju Japan Open 2024 terasa terbatas setelah mentas di Olimpiade 2024. Terlebih lagi, dirinya masih merasa jetlag sehingga kerap kesulitan tidur di malam hari yang menyebabkan dirinya kerap mengantuk saat latihan.

“Persiapannya jujur terbatas banget karena kemarin kan sebulan di sana (Paris), terus kayak berasa masih jetlag. Tapi kemarin pas sampe mau enggak mau sudah harus latihan walaupun masih kayak zombie karena ngantuk,” kata Gregoria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (17/8/2024).

Kendati persiapannya singkat, Gregoria tak ingin mundur dari Japan Open 2024. Pasalnya, dia ingin memaksimalkan kesempatan tampil di turnamen Super 750 itu untuk menjaga performanya setelah mencapai semifinal Olimpiade 2024.

“Karena kan jam tidurnya masih menyesuaikan lagi. Jadi persiapannya bisa dibilang terbatas, tapi karena saya rasa saya harus tanding di Japan Open ini karena kemarin kan semifinal jadi mau mempertahankan itu,” jelas pemain berusia 25 tahun itu.