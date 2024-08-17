Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alami Jet Lag Sepulang Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Akui Kesulitan Persiapkan Diri untuk Japan Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |03:00 WIB
Alami Jet Lag Sepulang Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Akui Kesulitan Persiapkan Diri untuk Japan Open 2024
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung mengalami jet lag sepulang dari Olimpiade Paris 2024. Karena masalah itu, Gregoria kesulitan tidur di malam hari dan akhirnya merasa ngantuk saat latihan untuk hadapi Japan Open 2024.

Gregoria telah menyelesaikan perjalanannya di Olimpiade Paris 2024. Dia membawa pulang medali perunggu dari pesta olahraga terakbar di dunia itu.

Pemain ranking tujuh dunia itu pun baru pulang ke Tanah Air pada pekan lalu setelah sebulan berada di Paris. Tak lama setelah kembali ke Indonesia, dia langsung mempersiapkan diri untuk mentas di Japan Open 2024 yang akan digelar pada 20-25 Agustus mendatang di Yokohama.

Jorji -sapaan Gregoria- pun menilai persiapannya menuju Japan Open 2024 terasa terbatas setelah mentas di Olimpiade 2024. Terlebih lagi, dirinya masih merasa jetlag sehingga kerap kesulitan tidur di malam hari yang menyebabkan dirinya kerap mengantuk saat latihan.

Gregoria Mariska Tunjung

“Persiapannya jujur terbatas banget karena kemarin kan sebulan di sana (Paris), terus kayak berasa masih jetlag. Tapi kemarin pas sampe mau enggak mau sudah harus latihan walaupun masih kayak zombie karena ngantuk,” kata Gregoria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (17/8/2024).

Kendati persiapannya singkat, Gregoria tak ingin mundur dari Japan Open 2024. Pasalnya, dia ingin memaksimalkan kesempatan tampil di turnamen Super 750 itu untuk menjaga performanya setelah mencapai semifinal Olimpiade 2024.

“Karena kan jam tidurnya masih menyesuaikan lagi. Jadi persiapannya bisa dibilang terbatas, tapi karena saya rasa saya harus tanding di Japan Open ini karena kemarin kan semifinal jadi mau mempertahankan itu,” jelas pemain berusia 25 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement