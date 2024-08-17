Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Balas Veddriq Leonardo, Diam-Diam Jonatan Christie Kagum dengan Atlet Panjat Tebing Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |02:00 WIB
Balas Veddriq Leonardo, Diam-Diam Jonatan Christie Kagum dengan Atlet Panjat Tebing Indonesia
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo baru-baru ini diketahui sangat senang karena mendapatkan kesempatan berjumpa pebulutangkis andalan Indonesia usai Olimpiade Paris 2024. Menariknya, tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie diam-diam ternyata mengagumi perjuangan atlet panjat tebing Tanah Air.

Ya, diketahui Veddriq ternyata adalah penggemar bulu tangkis dan Jonatan Christie adalah salah satu yang ia idolakan. Sebagai fans bulu tangkis, Veddriq senang bisa bertemu Jonatan dan Fajar Alfian usai gelaran Olimpiade Paris 2024.

Mengetahui namanya disebut, Jonatan balik melempar pujian. Apalagi di Olimpiade Paris 2024 kali ini, Veddriq berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.

Jonatan pun mengakui mengetahui betul bagaimana perjuangan para atlet panjat tebing Indonesia untuk mencetak prestasi. Hal itu ia ketahui lantaran sang psikologi pribadinya, juga memegang cabor panjat tebing.

Veddriq Leonardo (NOC Indonesia/Naif Muhammad/Canon Indonesia)

"Sebenarnya psikolog pribadi saya dari dulu sampai sekarang masih pegang panjat tebing, bahkan dia sudah pegang dari 2018. Jadi sedikit banyaknya tahulah diceritain anak-anak panjat tebing itu gimana perjuangannya," ungkap Jonatan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (17/8/2024).

"Cukup amaze juga sama perjuangan mereka sejauh ini, dengan di tempat latihannya mereka, dengan kekurangannya dan kelebihannya, tapi mereka masih mau semangat, kompak satu sama lain dan membuahkan hasil di Olimpiade," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement