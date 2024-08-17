Balas Veddriq Leonardo, Diam-Diam Jonatan Christie Kagum dengan Atlet Panjat Tebing Indonesia

JAKARTA - Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo baru-baru ini diketahui sangat senang karena mendapatkan kesempatan berjumpa pebulutangkis andalan Indonesia usai Olimpiade Paris 2024. Menariknya, tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie diam-diam ternyata mengagumi perjuangan atlet panjat tebing Tanah Air.

Ya, diketahui Veddriq ternyata adalah penggemar bulu tangkis dan Jonatan Christie adalah salah satu yang ia idolakan. Sebagai fans bulu tangkis, Veddriq senang bisa bertemu Jonatan dan Fajar Alfian usai gelaran Olimpiade Paris 2024.

Mengetahui namanya disebut, Jonatan balik melempar pujian. Apalagi di Olimpiade Paris 2024 kali ini, Veddriq berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.

Jonatan pun mengakui mengetahui betul bagaimana perjuangan para atlet panjat tebing Indonesia untuk mencetak prestasi. Hal itu ia ketahui lantaran sang psikologi pribadinya, juga memegang cabor panjat tebing.

"Sebenarnya psikolog pribadi saya dari dulu sampai sekarang masih pegang panjat tebing, bahkan dia sudah pegang dari 2018. Jadi sedikit banyaknya tahulah diceritain anak-anak panjat tebing itu gimana perjuangannya," ungkap Jonatan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (17/8/2024).

"Cukup amaze juga sama perjuangan mereka sejauh ini, dengan di tempat latihannya mereka, dengan kekurangannya dan kelebihannya, tapi mereka masih mau semangat, kompak satu sama lain dan membuahkan hasil di Olimpiade," tambahnya.