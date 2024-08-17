Segera Jadi Ayah, Jonatan Christie Akui Fokus Utamanya Kini Bersama Keluarga

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengakui saat ini fokus utamanya telah terbagi untuk keluarga dan karier di dunia bulu tangkis. Sebab ia merasa perlu memikirkan keluarga, terutama setelah sang istri, Shania Junianatha tengah mengandung anaknya.

Ya, dalam waktu dekat ini Jonatan akan segera menjadi seorang ayah. Karena itu, penting bagi Jonatan untuk meluangkan waktu dengan keluarga setelah setahun ke belakang disibukkan dengan persiapan Olimpiade Paris 2024.

"(Target setelah Olimpiade) membesarkan anak haha," kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Memang sejak menikah pada 1 Desember 2023, Jonatan lebih sering meninggalkan sang istri. Bahkan ketika sang istri yakni Shania Junianatha mengandung anaknya, Jonatan tetap menaruh fokusnya pada bulu tangkis.

Termasuk ketika ia lebih memilih tinggal di asrama Cipayung ketimbang pulang ke rumah, hal itu ia lakukan demi Olimpiade Paris 2024. Ia terhitung pulang ke rumah ketika libur atau weekend.

Kini setelah Olimpiade Paris 2024 berakhir, Jonatan sudah mulai memikirkan untuk membagi waktu dengan keluarga. Termasuk pulang pergi dari latihan di Cipayung lalu ke rumah.