Raih Emas Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo Ogah Terlena: Harus Tingkatkan Pembinaan dan Prestasi

JAKARTA – Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo, ogah terlena usai meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Veddriq mengingatkan, Indonesia harus terus berinovasi dan meningkatkan pembinaan.

Veddriq tidak mau cepat puas dengan pencapaian ini. Atlet berusia 27 tahun itu mengingatkan semua pihak untuk tetap meningkatkan serta mengembangkan kualitas atlet panjat tebing Indonesia.

“Selama empat tahun di pelatnas itu sangat luar biasa dari pemerintah melalui Kemenpora, kita punya tempat latihan di dekat penginapan di hotel di daerah Bekasi dan itu sangat luar biasa, dan kita bisa lihat hasilnya Indonesia bisa membawa pulang medali emas di nomor panjat tebing,” kata Veddriq di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2024.

“Ke depan untuk peningkatan ya pasti kita harus terus meningkatkan, kita tahu saingan kita tidak tidur, mereka sudah banyak melalukan inovasi, bahkan ketika pertandingan mereka memperlihatkan sesuatu bahwa mereka tidak akan tinggal diam atas pencapaian yang diterima oleh Indonesia, mereka akan melakukan lebih baik,” sambungnya.

“Jadi kita harus meningkatkan pembinaan dan juga prestasi juga,” tambah Veddriq.