Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dubes Inggris Ucapkan Selamat atas Raihan 2 Emas Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:26 WIB
Dubes Inggris Ucapkan Selamat atas Raihan 2 Emas Indonesia di Olimpiade Paris 2024
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, mengucapkan selamat atas raihan dua medali emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@ukinindonesia)
A
A
A

JAKARTA – Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, memberi ucapan selamat atas pencapaian Tanah Air di Olimpiade Paris 2024. Apresiasi itu diunggah lewat akun Instagram @ukinindonesia.

Kontingen Indonesia sukses membawa pulang dua medali emas dan satu perunggu dari Olimpiade Paris 2024. Itu merupakan koleksi emas terbanyak kedua setelah Olimpiade Barcelona 1992.

Veddriq Leonardo meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

“Selamat kepada tim Indonesia yang berhasil membawa tiga medali, dua emas dan satu perunggu di Olimpiade Paris 2024,” kata Jermey, dikutip dari video di akun Instagram @ukinindonesia.

“Selamat kepada Veddriq Leonardo yang telah menyumbangkan emas dari cabang olahraga panjat tebing kategori speed putra dan Rizki Juniansyah yang juga berhasil membawa pulang medali emas dari cabang olahraga angkat besi,” imbuhnya dalam bahasa Indonesia.

“Dan juga Gregoria Mariska Tunjung atas perolehan medali perunggu di cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri,” kata Jermey.

Lebih lanjut, mantan Dubes Inggris untuk Afghanistan tersebut mengatakan, prestasi di Olimpiade adalah kado untuk HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement