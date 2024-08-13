Dubes Inggris Ucapkan Selamat atas Raihan 2 Emas Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, mengucapkan selamat atas raihan dua medali emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@ukinindonesia)

JAKARTA – Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, memberi ucapan selamat atas pencapaian Tanah Air di Olimpiade Paris 2024. Apresiasi itu diunggah lewat akun Instagram @ukinindonesia.

Kontingen Indonesia sukses membawa pulang dua medali emas dan satu perunggu dari Olimpiade Paris 2024. Itu merupakan koleksi emas terbanyak kedua setelah Olimpiade Barcelona 1992.

“Selamat kepada tim Indonesia yang berhasil membawa tiga medali, dua emas dan satu perunggu di Olimpiade Paris 2024,” kata Jermey, dikutip dari video di akun Instagram @ukinindonesia.

“Selamat kepada Veddriq Leonardo yang telah menyumbangkan emas dari cabang olahraga panjat tebing kategori speed putra dan Rizki Juniansyah yang juga berhasil membawa pulang medali emas dari cabang olahraga angkat besi,” imbuhnya dalam bahasa Indonesia.

“Dan juga Gregoria Mariska Tunjung atas perolehan medali perunggu di cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri,” kata Jermey.

Lebih lanjut, mantan Dubes Inggris untuk Afghanistan tersebut mengatakan, prestasi di Olimpiade adalah kado untuk HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.