SPORT LAIN

Amerika Serikat Juara Umum Olimpiade Paris 2024!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |04:00 WIB
Amerika Serikat Juara Umum Olimpiade Paris 2024!
Timnas Basket Putri Amerika Serikat mengalahkan Prancis di final Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/USABasketball)
AMERIKA Serikat keluar sebagai juara umum di Olimpiade Paris 2024. Kontingen Negeri Paman Sam mengumpulkan total 126 medali dengan rincian 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu.

Amerika Serikat memastikan diri keluar sebagai juara umum setelah bersaing sengit dengan China hingga hari terakhir. Cabor basket putri menjadi penentuan Amerika Serikat untuk merebut gelar juara umum.

 

Sabrina Lonescu dan rekan-rekan mengalahkan tuan rumah Prancis di partai final. Amerika Serikat menang dramatis dengan skor akhir 67-66 di laga tersebut.

tambahan satu tambahan emas dari tim basket putri, maka pada klasemen akhir perolehan medali Amerika Serikat menyalip China di detik terakhir dengan 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu. Keunggulan mereka pun sangat tipis atas China yang harus puas di posisi runner-up.

China mengoleksi jumlah emas yang dengan Amerika Serikat yakni 40 emas, tapi jumlah peraknya lebih sedikit. Detailnya mereka mengumpulkan 40 emas, 27 perak, dan 24 perunggu.

Sementara itu, Indonesia memastikan diri finis di urutan ke-39 dengan raihan 2 emas dan 1 perunggu. Posisi ini jauh lebih baik dari Olimpiade Tokyo 2020 yang saat itu finis di urutan 55 dengan koleksi 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.

