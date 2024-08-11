Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024, Minggu 11 Agustus 2024: Sabet 2 Emas, Pencapaian Terbaik Indonesia dalam Sejarah sejak 1992!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |21:45 WIB
Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024, Minggu 11 Agustus 2024: Sabet 2 Emas, Pencapaian Terbaik Indonesia dalam Sejarah sejak 1992!
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

OLIMPIADE Paris 2024 memasuki hari terakhir pada Minggu (11/8/2024). Posisi Indonesia sementara berada di peringkat ke-39 pada klasemen perolehan medali.

Wakil Merah-Putih total mengumpulkan tiga medali (2 emas dan 1 perunggu) dari ajang Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan pencapaian terbaik Indonesia dalam sejarah sejak Olimpiade 1992 di Barcelona.

 

Pada edisi tersebut, dua medali emas didapat wakil Indonesia dari cabor bulutangkis. Susi Susanti merebut emas di sektor tunggal putri sementara Alan Budikusuma melakukan pencapaian serupa di tunggal putra.

Kemudian Indonesia juga meraih dua medali perak dan satu medali perunggu. Total raihan lima medali membawa Indonesia finis di peringkat ke-24 pada Olimpiade Barcelona 1992.

Kali ini di Olimpiade Paris 2024, Indonesia kembali mengulang pencapaian terbaik dengan meraih dua medali emas. Medali emas pertama didapat Veddriq Leonardo dari cabor panjat tebing.

Halaman:
1 2

