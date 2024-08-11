Kemenko PMK Sampaikan Persiapan Venue PON XXI Aceh-Sumut 2024 Sudah 85%

JAKARTA – Kemenko PMK RI menyampaikan persiapan venue PON XXI Aceh-Sumut 2024 sudah mencapai 85%. Ada pun ajang tersebut akan berlangsung 8-20 September 2024.

"Sekitar merata 85% tapi ada juga 100% ada beberapa karena penambahan venue,” kata Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Warsito, Jumat 9 Agustus 2024.

“Tetapi kami sudah memiliki solusi l, kalau misalkan di Hari H belum siap sudah ada ternyata yang siap untuk pelaksanaan perlombaannya itu juga sudah siap," imbuhnya.

Sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, khususnya mengenai evaluasi terkait kesiapan infrastruktur hingga venue pelaksanaan perlombaan. Dalam kesempatan itu, kesiapan masing-masing cabor dilaporkan.

"Tentu evaluasi yang pertama terkait dengan kesiapan infrastruktur atau venue untuk pelaksanaan perlombaan. Jadi masing-masing melaporkan terkait misalkan untuk masing-masing cabang itu dilaporkan kesiapannya," kata Warsito.

Lebih lanjut, Warsito mengatakan saat ini juga tengah disiapkan mengenai akomodasi seperti hotel hingga transportasi baik darat maupun udara untuk menuju ke Aceh dan Sumut. Semua sudah masuk tahap pembahasan.