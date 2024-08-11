Baru Terpilih Jadi Ketum PBSI, Fadil Imran Langsung Diberikan Tugas oleh Menpora Dito Ariotedjo

SURABAYA – Muhammad Fadil Imran dipastikan menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PP PBSI periode 2024-2028. Menariknya, Fadil yang baru terpilih itu pun langsung mendapatkan tugas dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo.

Dito tepatnya ingin Fadil segera membuat roadmap alias rencana besar tim bulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade Los Angels 2028. Pasalnya Dito tak mau cabang olahraga (cabor) bulu tangkis tampil melempem seperti di Olimpiade Paris 2024.

Ya, tim bulutangkis Indonesia melempem dalam pagelaran Olimpiade Paris 2024. Dari enam wakil yang mentas, hanya Gregoria Mariska Tunjung saja yang sukses membawa pulang medali perunggu dari nomor tunggal putri.

Empat wakil lainnya, Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari bahkan tersingkir di babak fase grup. Sementara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto gugur di perempat final.

Prestasi itu jelas kurang memuaskan karena cabang olaraga (cabor) bulutangkis selalu menyumbang medali emas untuk Indonesia sejak kali pertama di pertandingkan di Olimpiade pada edisi Barcelona 1992 lalu. Hasil tersebut nyaris mengulangi mimpi buruk yang terjadi pada London 2012 di mana Tim Merah-Putih pulang tanpa medali dari cabor bulutangkis.

Karena itu, Menpora Dito langsung memerintahkan Ketum PP PBSI yang baru terpilih untuk periode 2024-2028, Fadil Imron, untuk bergerak cepat. Dia ingin Fadil segera membuat roadmap menuju Olimpiade 2028 agar persiapan yang lebih matang bisa dilakukan.