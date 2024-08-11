Fadil Imran Resmi Jadi Ketua Umum PBSI, Menpora Dito Ariotedjo Minta Modernisasi Pelatnas Cipayung

SURABAYA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, menyampaikan permintaannya kepada Ketua Umum baru PP PBSI, Fadil Imran. Salah satu, Fadil diharapkannya adalah modernisasi Pelatnas Cipayung.

Menpora meminta Fadil segera membuat roadmap untuk PBSI selama masa kepengurusannya. Diketahui, periode masa kepimpinan Fadil adalah 2024-2028. Tujuannya jelas untuk mencapai target-target dekat maupun jangka panjang.

"Untuk mendukung olahraga seperti badminton, pemerintah sangat mampu dan komitmennya tinggi sekali. Dan ini dibutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan juga roadmap yang PBSI harus segera susun. Jadi ada rencana jangka menengah, pendek, sampai panjang," kata Dito dilansir dari rilis PBSI, Minggu (11/8/2024).

BACA JUGA: Olimpiade Paris 2024 Tim Ad Hoc PBSI Minta Maaf Bulu Tangkis Tak Sumbang Medali Emas

Selain itu, Dito juga ingin Fadil merangkul lebih banyak pihak swasta untuk mendukung perkembangan olahraga bulutangkis Indonesia. Kemudian, dia memintanya untuk melakukan modernisasi di Pelatnas Cipayung.