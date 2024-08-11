SURABAYA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, menyampaikan permintaannya kepada Ketua Umum baru PP PBSI, Fadil Imran. Salah satu, Fadil diharapkannya adalah modernisasi Pelatnas Cipayung.
Menpora meminta Fadil segera membuat roadmap untuk PBSI selama masa kepengurusannya. Diketahui, periode masa kepimpinan Fadil adalah 2024-2028. Tujuannya jelas untuk mencapai target-target dekat maupun jangka panjang.
"Untuk mendukung olahraga seperti badminton, pemerintah sangat mampu dan komitmennya tinggi sekali. Dan ini dibutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan juga roadmap yang PBSI harus segera susun. Jadi ada rencana jangka menengah, pendek, sampai panjang," kata Dito dilansir dari rilis PBSI, Minggu (11/8/2024).
Selain itu, Dito juga ingin Fadil merangkul lebih banyak pihak swasta untuk mendukung perkembangan olahraga bulutangkis Indonesia. Kemudian, dia memintanya untuk melakukan modernisasi di Pelatnas Cipayung.