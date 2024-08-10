Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Biodata dan Agama Nurul Akmal, Lifter yang Berpeluang Persembahkan Medali Emas Ketiga bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |23:09 WIB
Nurul Akmal diharapkan meraih medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@nurulakmal_12)
Nurul Akmal diharapkan meraih medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@nurulakmal_12)
A
A
A

BIODATA dan agama Nurul Akmal, lifter yang diharapkan mempersembahkan medali emas ketiga bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Amel -sapaan akrab Nurul Akmal- merupakan lifter kelahiran Banda Aceh pada 12 Februari 1993.

Karier Nurul Akmal di cabang olahraga angkat besi putri bermula pada 2010. Saat itu, ia bersua pelatih angkat besi yang membuatnya gabung Diklat Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Aceh.

Nurul Akmal siap tempur di Olimpiade Paris 2024

(Nurul Akmal siap tempur di Olimpiade Paris 2024)

Setelah gabung diklat, Nurul Akmal rutin mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk Kejuaraan Nasional 2010 di Yogyakarta. Di turnamen skala nasional yang diikutinya, Amel mendapatkan medali perunggu di nomor +75 kg putri.

Berkat kerja keras yang dilakukan, Amel memegang sejumlah rekor nasional. Sederet rekor nasional dipegang Nurul Akmal ketika meraih medali emas di PON 2016 dan 2021.

Di ajang internasional, sederet prestasi juga dicetak lifter 31 tahun ini. Ia menyabet medali perak SEA Games 2021 dan 2023 kelas +71 kg.

Kemudian di level Asia, Nurul Akmal juga cukup sukses. Ia memenangkan medali perak ajang Asian Weightlifting Championships 2022 kelas +87 kg, serta perunggu Asian Weightlifting Championships 2024 di kelas +87 kg.

Halaman:
1 2
