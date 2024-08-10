Li Wenwen, Lawan Terberat Nurul Akmal di Angkat Besi Olimpiade Paris 2024 Kelas +81 Kg

Nurul Akmal mendapat lawan berat dalam diri Li Wenwen di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@nurulakmal_12)

LI Wenwen akan jadi lawan terberat Nurul Akmal di cabang olahraga (cabor) angkat besi Olimpiade Paris 2024 kelas 81+ kg. Lifter asal China itu bukan atlet sembarangan.

Nurul akan bertarung di cabor angkat besi Olimpiade Paris 2024 nomor putri kelas 81+ kg. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Minggu 11 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB di Paris Expo Porte de Versailles, Paris.

Amel -sapaan akrabnya- merupakan tumpuan terakhir Kontingen Indonesia untuk meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Sejauh ini, jagoan olahraga Tanah Air sudah meraih dua emas dan satu perunggu.

Ini akan jadi Olimpiade kedua bagi Amel setelah Tokyo 2020 tiga tahun silam. Lifter asal Aceh itu sayangnya bakal menghadapi sejumlah lawan berat, termasuk Li.

Perempuan berusia 24 tahun itu punya deretan prestasi mentereng. Li adalah pemegang medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di kelas 87+ kg putri di mana Amel juga turut serta.

Tiga tahun lalu di Jepang, Nurul hanya menempati posisi lima. Ia mencatatkan total angkatan 256 kg. Sementara, Li memecahkan rekor Olimpiade dengan membukukan total angkatan 320 kg!