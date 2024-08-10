Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Li Wenwen, Lawan Terberat Nurul Akmal di Angkat Besi Olimpiade Paris 2024 Kelas +81 Kg

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:11 WIB
Li Wenwen, Lawan Terberat Nurul Akmal di Angkat Besi Olimpiade Paris 2024 Kelas +81 Kg
Nurul Akmal mendapat lawan berat dalam diri Li Wenwen di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@nurulakmal_12)
A
A
A

LI Wenwen akan jadi lawan terberat Nurul Akmal di cabang olahraga (cabor) angkat besi Olimpiade Paris 2024 kelas 81+ kg. Lifter asal China itu bukan atlet sembarangan.

Nurul akan bertarung di cabor angkat besi Olimpiade Paris 2024 nomor putri kelas 81+ kg. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Minggu 11 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB di Paris Expo Porte de Versailles, Paris.

Nurul Akmal

Amel -sapaan akrabnya- merupakan tumpuan terakhir Kontingen Indonesia untuk meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Sejauh ini, jagoan olahraga Tanah Air sudah meraih dua emas dan satu perunggu.

Ini akan jadi Olimpiade kedua bagi Amel setelah Tokyo 2020 tiga tahun silam. Lifter asal Aceh itu sayangnya bakal menghadapi sejumlah lawan berat, termasuk Li.

Perempuan berusia 24 tahun itu punya deretan prestasi mentereng. Li adalah pemegang medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di kelas 87+ kg putri di mana Amel juga turut serta.

Tiga tahun lalu di Jepang, Nurul hanya menempati posisi lima. Ia mencatatkan total angkatan 256 kg. Sementara, Li memecahkan rekor Olimpiade dengan membukukan total angkatan 320 kg!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement