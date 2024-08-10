Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Voli Putra Olimpiade Paris 2024: Prancis Rebut Emas Usai Kalahkan Polandia 3-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |19:43 WIB
Hasil Voli Putra Olimpiade Paris 2024: Prancis Rebut Emas Usai Kalahkan Polandia 3-0!
Timnas Voli Putra Prancis merebut medali emas dari cabor Voli Olimpiade Paris 2024 (Foto: X/@Paris2024)
A
A
A

PARIS – Hasil final cabang olahraga (cabor) voli Olimpiade Paris 2024 nomor putra sudah diketahui. Timnas Voli Prancis menang telak 3-0 atas Timnas Polandia untuk merebut medali emas!

Bermain di South Paris Arena, Paris, Sabtu (10/8/2024), tuan rumah menang tiga set langsung 25-19, 25-20, dan 25-23. Ini merupakan medali emas kedua bagi mereka setelah Olimpiade Tokyo 2020.

Timnas Voli Prancis

Duel berlangsung sengit sejak set pertama. Baik Prancis mau pun Polandia sedikit diuntungkan dengan eror-eror yang dilakukan lawannya.

Namun, memasuki pertengahan set pertama, Prancis mulai menemukan ritme. Mereka meninggalkan Polandia dengan skor 14-10 dan merebut kemenangan dengan skor cukup telak 25-19.

Memasuki set kedua, Polandia bisa sedikit lebih memberikan perlawanan. Kali ini, mereka sempat unggul 10-12. Namun, perlahan Prancis bisa bangkit dan memaksakan set kedua berakhir 25-20.

Penampilan lebih baik kembali ditunjukkan Polandia di set terakhir. Mereka berupaya menghidupkan peluang untuk memaksa hingga set ketiga dan keempat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement