Hasil Voli Putra Olimpiade Paris 2024: Prancis Rebut Emas Usai Kalahkan Polandia 3-0!

PARIS – Hasil final cabang olahraga (cabor) voli Olimpiade Paris 2024 nomor putra sudah diketahui. Timnas Voli Prancis menang telak 3-0 atas Timnas Polandia untuk merebut medali emas!

Bermain di South Paris Arena, Paris, Sabtu (10/8/2024), tuan rumah menang tiga set langsung 25-19, 25-20, dan 25-23. Ini merupakan medali emas kedua bagi mereka setelah Olimpiade Tokyo 2020.

Duel berlangsung sengit sejak set pertama. Baik Prancis mau pun Polandia sedikit diuntungkan dengan eror-eror yang dilakukan lawannya.

Namun, memasuki pertengahan set pertama, Prancis mulai menemukan ritme. Mereka meninggalkan Polandia dengan skor 14-10 dan merebut kemenangan dengan skor cukup telak 25-19.

Memasuki set kedua, Polandia bisa sedikit lebih memberikan perlawanan. Kali ini, mereka sempat unggul 10-12. Namun, perlahan Prancis bisa bangkit dan memaksakan set kedua berakhir 25-20.

Penampilan lebih baik kembali ditunjukkan Polandia di set terakhir. Mereka berupaya menghidupkan peluang untuk memaksa hingga set ketiga dan keempat.