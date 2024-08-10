Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Akui Punya Muka Tripleks, Veddriq Leonardo Tak Menangis saat Indonesia Raya Berkumandang Usai Raih Emas Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |18:20 WIB
Akui Punya Muka Tripleks, Veddriq Leonardo Tak Menangis saat Indonesia Raya Berkumandang Usai Raih Emas Olimpiade Paris 2024
Veddriq Leonardo tak menangis saat Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as)
A
A
A

PARIS – Veddriq Leonardo mengungkapkan cerita unik di balik momen dirinya tak menangis saat dipastikan meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Ia mengaku sejak dulu memang kerap diejek ‘muka tripleks’ oleh kawan-kawannya di sekolah karena bingung harus berekspresi seperti apa.

Veddriq menyabet medali emas Olimpiade 2024 dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing nomor speed putra dalam final yang digelar pada Kamis 8 Agustus 2024, di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Prancis. Ia mengalahkan Wu Peng di partai puncak dengan waktu 4,75 detik atau unggul hanya 0,02 detik!

Veddriq Leonardo meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

Namun, tak seperti atlet Indonesia lainnya yang menangis haru setelah sukses membawa pulang medali emas di Olimpiade, Veddriq terbilang dingin. Ia hanya berteriak dan meninjukan tangannya begitu dipastikan menjadi juara.

Veddriq Leonardo

Bahkan, atlet asal Pontianak itu tak meneteskan air mata ketika naik di atas podium untuk menerima medali emasnya. Hanya senyum dan tawa bahagia yang nampak dari wajahnya, tanpa ekspresi emosional yang biasa ditunjukkan para pemenang Olimpiade.

Veddriq mengungkapkan memang bingung harus berekspresi seperti apa saat juara. Bahkan, ia kerap diejek sebagai ‘muka tripleks’ sejak masih sekolah dulu.

“Yang pasti saya senang cuma saya enggak tahu cara mengekspresikannya. Waktu di sekolah juga teman saya suka mengejek, saya ini orang muka tripleks enggak ada ekspresi,” kata Veddriq dalam konferensi pers secara daring dari Paris, Prancis, Jumat 9 Agustus 2024.

