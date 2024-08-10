Bukan saat Perebutan Medali Emas, Veddriq Leonardo Justru Tegang saat di Perempatfinal Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024

PARIS – Ternyata perebutan medali emas bukanlah pertarungan yang paling menegangkan bagi atlet Indonesia, Veddriq Leonardo selama tampil di cabang olahraga (caboa) panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Baginya yang paling tegang justru di babak perempatfinal, karena lawan yang ia hadapi adalah wakil tuan rumah Bassa Mawem.

Veddriq namanya kini kian terkenal usai mengalahkan wakil China, Wu Peng di laga perebutan medali emas panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Keberhasil Veddriq ini turut menjadi euforia untuk masyarakat Indonesia.

Menariknya, siapa sangka, di balik ketenangannya, Veddriq mengaku sempat merasa tegang saat bertanding dengan para atlet. Salah satunya atlet panjat tebing asal Prancis, Bassa Mawem.

“Kalau momen menegangkan ketika bertemu tuan rumah Prancis (Bassa Mawem),” ungkap Veddriq dalam Konferensi Pers secara daring, Sabtu (10/8/2024).

Veddric bercerita, kala itu animo para pendukung Mawem begitu meriah dan sempat menggetarkan mentalnya. Hal itu justru membuat Veddriq merasa tegang selama pertandingan.

Apalagi, Veddriq mengetahui sang rival pernah mengikuti olimpiade sebelumnya dan memiliki kesiapan yang matang.