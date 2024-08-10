Advertisement
SPORT LAIN

Jadi Lifter Indonesia Pertama yang Raih Medali Emas Olimpiade, Rizki Juniansyah Doakan Angkat Besi Tanah Air Makin Berjaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |13:47 WIB
Jadi Lifter Indonesia Pertama yang Raih Medali Emas Olimpiade, Rizki Juniansyah Doakan Angkat Besi Tanah Air Makin Berjaya
Atlet angkat besi Indonesia, Rizki Juniansyah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

PARIS - Cabang olahraga (cabor) angkat besi Indonesia akhirnya merasakan juga medali emas untuk pertama kalinya berkat Rizki Juniansyah. Rizki pun berharap keberhasilannya meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 bisa menjadi momen bagi kejayaan angkat besi Tanah Air.

Rizki yang turun di kelas 73 kg putra merebut medali emas setelah mengukuhkan total angkatan 354 kg di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB. Raihan itu terdiri dari 155 kg di angkatan snatch dan 199 kg di angkatan clean & jerk.

Atlet berusia 21 tahun itu mencetak berbagai sejarah atas pencapaian tersebut. Terutama, Rizki menjadi lifter Indonesia pertama yang berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade.

Rizki sangat senang bisa menyumbang medali emas pertama untuk cabor angkat besi. Karena itu, dia mempersembahkan medali tersebut untuk angkat besi Indonesia.

Rizki Juniansyah

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah SWT bisa buat sejarah medali emas pertama untuk angkat besi di Olimpiade. Ini untuk angkat besi Indonesia,” kata Rizki dalam rilis NOC Indonesia, Sabtu (10/8/2024).

Lebih lanjut, dia turut mempersembahkan medalinya kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya. Selain itu juga, Rizki mempersembahkan medali emas ini sebagai kado ulang tahun Indonesia yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus mendatang.

Halaman:
1 2
