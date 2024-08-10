Terpilih Jadi Ketum PBSI, Fadli Imran Bicara Visi-Misi untuk Periode 2024-2028

Muhammad Fadil Imran menyampaikan visi-misi sebagai Ketua Umum PBSI 2024-2028 (Foto: PBSI)

SURABAYA – Ketua Umum PBSI (Ketum PBSI) Terpilih 2024-2028, Muhammad Fadil Imran, bicara visi-misinya sebagai pemimpin organisasi tersebut. Ia menyimpan mimpi besar bagi olahraga bulu tangkis.

Fadil secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum PP PBSI yang baru pada Sabtu (10/8/2024) dalam Musyawarah Nasional (Munas) PBSI yang berlangsung pada 9-11 Agustus di Hotel Empire Palace, Surabaya. Ia terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal yang maju.

Mayoritas Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI memberikan dukungan padanya. Dari 38 Pengprov yang ada, 34 di antaranya mendukungnya untuk menjabat sebagai Ketum PP PBSI periode 2024-2028.

Para peserta menyambut terpilihnya Fadil dengan sangat antusias. Mereka menyatakan dukungan penuh kepadanya untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Agung Firman Sampurna.

Fadil mengungkapkan apa yang menjadi visi dan misinya selama menjadi Ketua Umum PP PBSI 2024-2028. Targetnya jelas, yakni ingin membuat olahraga bulu tangkis menjadi sumber kebanggaan masyarakat Indonesia.

"Saya membawa visi dan misi. Visinya yaitu ingin mewujudkan bulutangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan masyarakat Indonesia," kata Fadil dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (10/8/2024).