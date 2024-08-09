Jadwal Angkat Besi Putri Olimpiade Paris 2024: Nurul Akmal Sumbang Medali?

JADWAL angkat besi putri Olimpiade Paris 2024 akan dibahas Okezone. Apakah ini saatnya Nurul Akmal menyumbang medali?

Cabang olahraga (cabor) angkat besi Olimpiade Paris 2024 sudah menyumbang satu emas. Kepastian itu didapat setelah Rizki Juniansyah menjadi yang terbaik pada kelas 73 kg putra, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB.

Satu medali lagi berpotensi datang dari Nurul. Perempuan asal Aceh itu akan turun di kelas 81+ kg putri.

Selama aktif sebagai lifter profesional, beragam gelar didapatkan wanita berusia 31 tahun itu. Ia pernah memenangkan medali perak SEA Games 2021 dan 2023 kelas +71 kg.

Di level Asia, Nurul juga memenangkan medali di berbagai ajang. Sebut saja medali perak ajang Asian Weightlifting Championships 2022 kelas +87 kg, serta perunggu Asian Weightlifting Championships 2024 di kelas yang sama.

Bagi Nurul, ini merupakan keikutsertaan keduanya di Olimpiade. Ia ketika itu turun di kelas 87+ putri Olimpiade Tokyo 2020, tiga tahun lalu.