Hasil Angkat Besi Olimpiade Paris 2024: Rizki Juniansyah Berpeluang Raih Medali, Tempati Posisi Ke-2 di Angkatan Snatch!

HASIL angkat besi Olimpiade Paris 2024 akan diulas dalam artikel ini. Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, pun berpeluang meraih medali Olimpiade Paris 2024 untuk saat ini.

Pasalnya, Rizki Juniansyah kini menempati posisi kedua di angkatan snatch. Dia total sudah mengangkat beban 155 kg.

Ya, Rizki Juniansyah tampil apik di cabang olahraga (cabor) angkat besi nomor 73 kg putra di Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu berlangsung di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB.

Di angkatan snatch, Rizki memulai aksinya dengan mengangkat beban 155 kg. Hasil tersebut membawa Rizki untuk sementara duduk di urutan kedua.

Pesaing berat bagi Rizki di angkatan snatch ini adalah lifter asal China, Shi Zhiyong. Diketahui, Shi Zhiyong menempati peringkat pertama dengan 165 kg.