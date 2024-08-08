Rizki Juniansyah Dapat Pesan Khusus dari Ketum KOI Jelang Berjuang di Olimpiade Paris 2024 Malam Ini: Jangan Sampai Over Confidence

LIFTER Indonesia, Rizki Juniansyah, dapat pesan khusus dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, jelang berjuang di Olimpiade Paris 2024 malam ini. Dia diminta untuk tidak over confidence atau terlalu percaya diri ketika tampil nanti.

Ya, Rizki Juniansyah bakal menjalani debutnya di Olimpiade pada edisi Paris 2024 ini. Dalam debutnya di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022, dia sukses membawa pulang medali emas dan perak.

Bahkan, Rizki sekarang merupakan pemegang rekor dunia total angkatan di kelas 73 kg cabang olahraga (cabor) angkat besi yang ada di angka 365 kg. Rekor tersebut dibukukannya ketika menjadi juara dunia di ajang Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024.

Atlet asal Banten itu bakal memulai perjalanannya di Olimpiade Paris 2024 pada Jumat 9 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB. Dia turun di kelas 73 kg putra cabang olahraga cabor angkat besi.

Okto -sapaan Raja Sapta- pun menilai Rizki merupakan salah satu bintang muda yang ditunggu-tunggu penampilannya di Olimpiade 2024. Sederet prestasinya yang luar biasa itulah yang membuat banyak orang penasaran sejauh mana dia bisa melangkah dalam debutnya di pesta olahraga terakbar di dunia tersebut.

“Rizki ini betul-betul jadi angin segar di Olimpiade ini, karena sangat ditunggu-tunggu penampilannya. Hampir semua orang yang ketemu saya dan Pak Rosan, semuanya cerita tentang Rizki dan menunggu penampilannya,” kata Okto, dilansir dari rilis KOI, Kamis (8/8/2024).

“Rizki telah menjadi buah bibir angkat besi, karena salah satu jagoan Indonesia ini menjadi atlet yang paling disegani, atlet yang paling ditakuti oleh lawan-lawannya. Dan itu yang benar, jadi atlet tuh di Olimpiade harus disegani dan ditakuti lawan,” tambahnya.