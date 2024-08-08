Advertisement
SPORT LAIN

Ikut Bangga, Jonatan Christie hingga Anthony Ginting Lempar Pujian ke Veddriq Leonardo Usai Raih Emas di Olimpiade Paris 2024: Keren!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |23:29 WIB
Ikut Bangga, Jonatan Christie hingga Anthony Ginting Lempar Pujian ke Veddriq Leonardo Usai Raih Emas di Olimpiade Paris 2024: Keren!
Veddriq Leonardo sabet medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA Images)
A
A
A

ATLET panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo, banjir pujian usai meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Pujian itu di antaranya datang dari sederet atlet bulu tangkis Indonesia, mulai dari Anthony Sinisuka Ginting hingga Jonatan Christie, yang ikut bangga dengan Veddriq.

Jonatan Christie yang turut menyaksikan secara langsung perjuangan Veddriq lewat saluran televisi pun merasa bangga dengan prestasi yang diukir sang atlet untuk Indonesia itu. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- tak lupa menyampaikan selamat kepada atlet berusia 27 tahun itu.

Jonatan Christie

"Selamat Veddriq dan semua pelatih yang terlibat, kalian keren," tulis Jojo lewat akun Instagram pribadinya (@jonatanchristieofficial), dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Tak hanya Jonatan, Anthony Ginting pun merefleksikan rasa bangganya lewat unggahan akun Instagram pribadinya (@sinisukanthony). Sederet atlet bulu tangkis lainnya, seperti Gregoria Mariska Tunjung dan Fajar Alfian, juga ikut bangga dengan Veddriq.

Veddriq sendiri mengatakan sangat senang bisa meraih medali emas pertamanya di ajang Olimpiade. Dia merasa bangga bisa membuktikkan diri di cabang olahraga yang terbilang baru ini.

Halaman:
1 2
