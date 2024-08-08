Momen Membanggakan Veddriq Leonardo Bawa Bendera Indonesia Berkibar di Atas Bendera China dan Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024

MOMEN membanggakan Veddriq Leonardo yang bawa bendera Indonesia berkibar di atas bendera China dan Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024 jadi sorotan. Momen itu terjadi usai Veddriq berhasil menyabet medali emas di cabang olahraga panjat tebing Olimpiade Paris 2024.

Ya, prestasi luar biasa diukir atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo. Dia berhasil menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Kepastian itu didapat usai Veddriq Leonardo mengalahkan wakil China, Wu Peng, di partai puncak. Ia menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 4,75 detik atau selisih 0,02 detik dari Wu yang harus puas meraih medali perak.

Sementara itu, medali perunggu menjadi milik wakil Amerika Serikat, Sam Watson. Meski meraih perunggu, Watson berhasil mencatatkan waktu rekor dunianya di laga perebutan medali perunggu dengan raihan 4,74 detik.

Selain laga final, Veddriq juga tampil konsisten selama babak perempatfinal dan semifinal yang berlangsung hari ini. Pada perempatfinal, ia mengandaskan wakil tuan rumah Prancis, Bassa Mawem dan di semifinal menaklukkan atlet Iran, Reza Alipour Shenazandifard.