Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Setelah Veddriq Leonardo, Giliran Rizki Juniansyah Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |21:48 WIB
Setelah Veddriq Leonardo, Giliran Rizki Juniansyah Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?
Rizki Juniansyah siap mentas di Olimpiade Paris 2024 malam ini. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

SETELAH Veddriq Leonardo, giliran Rizki Juniansyah persembahkan medali emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024? Rizki Juniansyah diketahui akan mentas di cabang olahraga (cabor) angkat besi Olimpiade Paris 2024 pada malam hari nanti.

Ya, kontingen Indonesia akhirnya meraih medali emas perdananya di Olimpiade Paris 2024. Medali itu dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo yang tampil apik di cabor panjat tebing Olimpiade Paris 2024.

Veddriq Leonardo

Mentas di Site d'escalade du Bourget, Kamis (8/8/2024) sore WIB, Veddriq bisa melewati laga demi laga dengan begitu ciamik sejak babak perempatfinal hingga akhirnya bisa tembus final. Di babak final, atlet asal Pontianak itu bisa mengalahkan atlet China, Wu Peng, dengan catatan waktu 4,75 detik.

Hasil ini membawa Veddriq mengukir sejarah. Dia menjadi peraih emas pertama dari cabang olahraga di luar bulu tangkis bagi Indonesia. Ini juga merupakan medali emas pertama yang dipertandingkan di nomor speed perseorangan. Pada Olimpiade edisi sebelumnya, nomor lead border dan speed digabungkan.

Usai Veddriq, Indonesia masih berpeluang meraih medali lain di Olimpiade Paris 2024 pada hari ini. Medali itu berpeluang dipersembahkan salah satu lifter kebanggaan Indonesia, Rizki Juniansyah.

Diketahui, Rizki Juniansyah akan turun di cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg. Dia akan beraksi pada Jumat 9 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB.

Ini jadi Olimpiade perdana yang diikuti Rizki Juniansyah. Meski berstatus debutan di Olimpiade, Rizki Juniansyah tetap diperhitungkan untuk memenangkan medali, bahkan dia bisa berpeluang menggondol medali emas.

Penyebabnya, Rizki Juniansyah merupakan pemegang rekor dunia di angkatan kelas 73 kg. Lifter berusia 23 tahun ini mencatatkan total angkatan 365 kg!

Rekor dunia itu diukir Rizki ketika keluar sebagai kampiun IWF World Cup 2024 yang dilangsungkan di Phuket, Thailand, pada 4 April 2024. Saat itu, Rizki Juniansyah mengangkat beban di angka 164 kg (snatch) dan 201 (clean and jerk).

Catatan 164 kg di snatch tidak pernah diprediksi sebelumnya. Sebab, rekor terbaik Rizki Juniansyah sebelumnya hanya 156 kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement